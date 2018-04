Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslut 13.4.2018

Related content Oyj Ahola Transport Abp: Styrelsens val av ordförande 1.. Oyj Ahola Transport Abp: Årsberättelse för verksamhetså.. Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolags..

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 13.4.2018:

Fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2017.

Beslöt att utdelningen uppgår till 0,0144 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.4.2018 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas 26.4.2018.

Beslöt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2017.

Beslöts om arvoden till styrelsen.

Beslöt att styrelseledamöternas antal är fem.

Till styrelseledamöter valdes Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula och Mikael Österholm

Beslöt välja revisionssamfundet Ernst & Young Ab med huvudansvarig revisor Kjell Berts till bolagets revisor.

Beslöts om ersättning till revisorerna.

Beslöts att nomineringskommittén består av Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg och Benny Haga.

Beslöts bevilja styrelsen rätt att besluta om förvärv av egna aktier B-aktier.

På den ordinarie bolagsstämman behandlades följande ärenden:

Fastställande av bokslutet för perioden 1.1.-31.12.2017

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2017.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelningen uppgår till 0,0144 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.4.2018 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas 26.4.2018.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman beslöt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2017.

Beslut om arvoden till styrelsen

Bolagsstämman beslöt betala 30 000 euro per år i styrelsearvode åt styrelsens ordförande, 15 000 euro per år åt utomstående styrelsemedlemmar. Arvodet för koncernanställda styrelsemedlemmar fastställdes till 7 500 euro per år.

Styrelsens sammansättning avseende antal

Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöternas antal är fem.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter valdes Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula och Mikael Österholm.

Val av revisorer

Bolagsstämman beslöt välja revisionssamfundet Ernst & Young Ab med huvudansvarig revisor Kjell Berts till bolagets revisor.

Revisorns arvode

Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode ersätts enligt godkänd faktura.

Val av nomineringskommitté

Bolagsstämman valde Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg och Benny Haga till medlemmar i nomineringskommittén.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serie B.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital, dock med begränsningen att Oy Ahola Group Ab:s ägande av Oyj Ahola Transport Abp:s aktiestock via Oyj Ahola Transport Abp ägda egna aktierna inte ens indirekt får överstiga 90%. Förvärv kan ske enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning inom prisintervallet 0,70-1,15 €/aktie. Bemyndigandet föreslås innefatta en rätt för styrelsen att besluta om övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.

Protokollet med bolagsstämmans beslut kommer att finnas till påseende på bolagets hemsida senast från och med 27.4.2018.

Mera information:

Hans Ahola, verkställande director Stefan Kaptens, CFO

Tel. +358 44 4494 000 Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:

Privanet Securities Oy

Karri Salmi Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540 Tel. +358 50 67 541

Ordinarie bolagsstämmans beslut 13.4.2018

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire