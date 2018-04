Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för det första kvartalet av 2018

TORONTO den 13 april 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) gick i dag ut med produktions- och försäljningsresultaten för det första kvartalet under 2018.

Under det första kvartalet av 2018 var Mandalays konsoliderade produktion 23 172 säljbara guldekvivalenta uns och försäljningen låg på 29 151 guldekvivalenta uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade, "Mandalays produktion och försäljningsresultat under det första kvartalet av 2018 visar på att bolaget är på spåret för att leverera inom vår produktionsvägledning på 101 000 till 113 000 guldekvivalenta uns under 2018."

Mark Sander fortsatte, "Björkdal producerade 12 716 uns guld under det första kvartalet av 2018, cirka 20 procent högre jämfört mot motsvarande kvartal förra året. Dessutom registrerade Björkdal under kvartalet den andra högsta försäljningssiffran sedan Mandalay tog över, med 17 677 uns guld. Detta berodde på försäljningen av lagret från det fjärde kvartalet av 2017 som var ett kvartal med rekordproduktion. Intäkterna från de höga säljvolymerna under det första kvartalet kommer att stärka vår kassalikviditet."

Mark Sander avslutade, "Costerfield producerade 10 456 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2018. Produktionen under det första kvartalet var lägre jämfört mot motsvarande kvartal förra året på grund av förväntad lägre brytningskvalitet. Vi är på spåret beträffande kapitalutvecklingsprogrammet, som meddelades i november 2017, för att nå Brunswick-ådran, som vi förväntar oss kommer att öppna upp för ytterligare produktionsmöjligheter och förlänga gruvans livslängd. Samtidigt fortsätter vi att vara offensiva med den fortsatta fyllnings- och utvidgningsborrningen i den nyligen meddelade Youle-ådran. Där vi tidigare denna månad gick ut med mycket uppmuntrade prover av hög kvalitet (se Mandalays pressmeddelande från den 3 april 2018)."

Säljbar produktion för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2018:

Bolaget producerade sammanlagt 19 303 uns guld och 605 ton antimon. Det motsvarar totalt 23 172 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 21 370 uns guld, 741 ton antimon och 435 076 uns silver, vilket motsvarar totalt 32 481 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2017 när Cerro Bayo var i drift.

Produktionen vid Björkdal-gruvan (Sverige) var 12 716 uns guld under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 10 648 uns guld under det första kvartalet av 2017.

Produktionen vid Costerfield-gruvan (Australien) var 6 587 uns guld och 605 ton antimon under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 7 987 uns guld och 741 ton antimon under det första kvartalet av 2017.

Cerro Bayo-gruvan (Chile) producerade inte någon ädelmetall under det första kvartalet av 2018 eftersom den fortfarande ligger på underhåll och skötsel sedan översvämningen i juni 2017. Som en jämförelse, producerade den under det första kvartalet av förra året 435 076 uns silver och 2 735 uns guld.

Tabell 1 - Säljbar produktion under det första kvartalet av 2018 och 2017 och fjärde kvartalet av 2017

Metal Source Three months ended 31 March 2018 Three months ended 31 March 2017 Three months ended 31 December 2017 Gold (oz) Björkdal 12,716 10,648 22,035 Costerfield 6,587 7,987 7,222 Cerro Bayo - 2,735 - Total 19,303 21,370 29,257 Antimony (t) Costerfield 605 741 805 Silver (oz) Cerro Bayo - 435,076 - Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,329 1,217 1,275 Antimony US$/t 8,499 8,058 8,137 Silver US$/oz 16,77 17,36 16,71 Au Eq. (oz)1 Björkdal 12,716 10,648 22,035 Costerfield 10,456 12,891 12,360 Cerro Bayo - 8,942 - Total 23,172 32,481 34,395

1

Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (Au Eq. uns) beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av guld (Au), silver (Ag), och antimon (Sb) under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Genomsnittligt Au-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM fixes (Financial Information exchange) under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de högsta och lägsta Rotterdam lagerpriserna för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Ag-pris under perioden beräknas som genomsnittet för det dagliga London Broker's silver spot-priset för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning under de tre månaderna som slutade den 31 mars 2018:

Bolaget sålde sammanlagt 24 808 uns guld och 679 ton antimon. Det motsvarar totalt 29 151 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 23 668 uns guld, 708 ton antimon och 451 777 uns silver, vilket motsvarar totalt 34 801 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2017 när Cerro Bayo var i drift.

Försäljningen vid Björkdal var 17 677 uns guld under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 13 121 uns guld under det första kvartalet av 2017.

Försäljningen vid Costerfield var 7 131 uns guld och 679 ton antimon under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 7 547 uns guld och 708 ton antimon under det första kvartalet av 2017.

Cerro Bayo sålde inte något under det första kvartalet av 2018, eftersom produktionen har varit avbruten sedan juni 2017.

Tabell 2 - Försäljning under det första kvartalet av 2018 och 2017 och fjärde kvartalet av 2017

Metal Source Three months ended 31 March 2018 Three months ended 31 March 2017 Three months ended 31 December 2017 Gold (oz) Björkdal 17,677 13,121 18,565 Costerfield 7,131 7,547 6,337 Cerro Bayo - 3,000 142 Total 24,808 23,668 25,044 Antimony (t) Costerfield 679 708 668 Silver (oz) Cerro Bayo - 451,777 18,334 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,329 1,217 1,275 Antimony US$/t 8,499 8,058 8,137 Silver US$/oz 16,77 17,36 16,71 Au Eq. (oz)1 Björkdal 17,677 13,121 18,565 Costerfield 11,474 12,235 10,599 Cerro Bayo - 9,445 383 Total 29,151 34,801 29,547

1

Kvartalsvis sålda Au Eq. uns beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av Au, Ag, och Sb under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värdet delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen.

För mer information:

Mark Sander

President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso

Director of Investor Relations

Kontakt:

647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2018. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 29 mars 2018 av vilken det finns kopia på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire