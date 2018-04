Inbjudan - SEB:s resultat för första kvartalet 2018

Måndagen den 30 april, k

lockan 07:00, offentliggörs SEB:s resultat för första kvartalet 2018. I tillägg kommer presentationsmaterial och "Fact Book" att finnas tillgängliga på sebgroup.com/sv/ir.

I samband med kommunikén inbjuds till följande informationstillfällen:

Presskonferens

Tid: 09:00

Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Johan Torgeby, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på sebgroup.com/sv/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens

Tid: 11:00

Johan Torgeby, Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, och Christoffer Geijer, chef för Investor Relations, presenterar resultatet, på engelska, följt av en frågestund.

För att delta, ring 08-503 364 34, ange konferens id: 9184538, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på sebgroup.com/sv/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För mer information kontakta Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör 08-763 85 77, 070-550 35 00 Christoffer Geijer, Chef Investor Relations 08-763 83 19, 070-762 10 06 SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 December 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.

