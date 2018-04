Elanders AB: Press- och analytikerkonferens Q1 2018

Related content Elanders AB: Kallelse till Elanders årsstämma 2018 Elanders AB: Elanders publicerar årsredovisningen för 2.. Elanders Årsredovisning 2017

I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2018 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 27 april 2018, kl. 15:30, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.

Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942

Tyskland: +49 (0)69 2222 2018

Storbritannien: +44 (0)330 336 9411

USA: +1 929-477-0353

Kod: 6810227

Agenda

15.20 Konferensnumret öppnas

15.30 Genomgång av delårsrapporten

15.50 Frågestund

16.30 Avslutning

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:

https://www.elanders.com/sv/presentationer

För mer information, kontakta

Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50

Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

2018-04-13 Elanders Q1 2018 press- och analytikerkonferens

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elanders AB via Globenewswire