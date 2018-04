Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Attendo

Aino Health och Attendo Health Care Services har tecknat ett samarbetsavtal gällande Ainos plattform HealthManager. Med Ainos HealthManager utvecklar Attendo sin portfölj med plattformar för Corporate Health Management. Samarbetet med Attendo Health Care Services möjliggör för Aino att skala upp och växa med ett partnernätverk. Samarbetet kommer att inledas i april 2018.

- Genom det här samarbetet kan vi tillsammans förbättra produktiviteten hos Attendos kunder och öka de anställdas engagemang. Med HealthManager kan Attendo erbjuda ett bredare utbud av tjänster till sina kunder, vilket gör Attendo till en mer attraktiv partner. Samarbetet med Attendo är en viktig del i vår partnerskapsstrategi och hjälper oss att skala upp vår verksamhet, säger Markku Pitkänen, chef för Aino Health Finland.

HealthManager är en digital plattform som samlar processer kopplade till Corporate Health Management och mäter effektiviteten hos kopplade åtgärder. HealthManager omfattar hantering av sjukfrånvaro, intressenter inom hälsovård och företagsinternt ledningsarbete kring hälsorelaterade affärsprocesser. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. HealthManager hjälper företag att säkerställa arbetsförmåga och öka produktiviteten.

- Samarbetet ger oss stora möjligheter att vidga vår tjänsteportfölj med Ainos plattform, som kan digitalisera processer inom Corporate Health Management, exempelvis med modellen för tidigt ingripande. Detta kommer att leda till bättre ledningsarbete, ökad transparens och minskad sjukfrånvaro och därigenom ge minskade kostnader. Vi ser att det finns en stor efterfrågan på denna typ av plattform inom organisationer, säger Annu Voutilainen, regionschef på Attendo Occupational Health Care Services.

Attendo är det största vård- och omsorgsföretaget i Norden. Företaget har över 24 000 anställda i Norden och är en stor arbetsgivare i Finland och Sverige. Attendo Finland är en grupp företag inom Attendokoncernen som hanterar sociala tjänster och omsorgstjänster inom den privata sjukvården. Attendo Finlands omsättning var 511 miljoner euro år 2017. www.attendo.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

