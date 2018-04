Unlimited Travel Group: Eventyrs grundare förvärvar samtliga aktier i verksamheten

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2018-04-12

Eventyrs grundare förvärvar samtliga aktier i verksamheten

Unlimited Travel Group tecknade den 17 juli 2013 avtal med grundarna av Eventyr AB, Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist, om att återinvestera i bolaget. Grundarna har sedan affärens genomförande ägt

50 procent av aktierna i Eventyr AB. Därtill fick Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist en option att förvärva ytterligare aktier i Eventyr AB från den 1 januari 2017 till en förutbestämd värdering.

Som ett första steg förvärvade Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist den 3 juli 2017 ytterligare 20 procent av aktierna i Eventyr AB och väljer nu att utnyttja sin option till fullo.

Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist förvärvar per den 1 maj 2018 återstoden av aktierna i Eventyr AB (30 procent) och blir nu 100 procent ägare av aktierna i Eventyr AB. Köpeskilling för 30 procent av aktierna är 7,8 mkr. Unlimited Travel Group lämnar därmed sin aktiva roll i bolaget för att fokusera på sin övriga bolagsportfölj.

- Eventyr har de senaste åren gjort en gedigen utveckling i att stärka sin affär med gott resultat, säger Johan Kvist, VD för Unlimited Travel Group. Bolaget fortsätter nu i egen regi. Vill därför passa på att tacka hela teamet för en fantastisk insats och önska varmt lycka till.

- Det har varit en givande resa att ta bolaget till det är idag. Vill också vi tacka för ett gott samarbete med Unlimited Travel Group och alla de övriga dotterbolagen i koncernen. Med vår fina resultatutveckling känns det nu rätt att utnyttja hela vår avtalade option säger, Sofi Franzén, VD för Eventyr.

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister - tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 15:30 CET.

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Remium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

20180412 Pressmeddelande Eventyr återköp av aktier

