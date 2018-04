Nasdaq Stockholm meddelar Clavister vite motsvarande sex årsavgifter

Stockholm, 12 april, 2018 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Clavister Holding AB (”Clavister” eller ”Bolaget”) har brutit mot, vid var tid gällande, regelverk för Nasdaq First North (”Regelverket”) och har därmed meddelat Clavister ett vite uppgående till sex årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 1 511 824.

Disciplinnämnden konstaterar att Clavister har brutit mot punkten 4.2.3 i kombination med punkterna 4.2.1 och 4.1 i Regelverket genom att bakgrunden till makuleringsbeslutet i kallelsen till den extra bolagsstämman den 17 januari 2017 inte framgick på ett tydligt sätt.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Clavister har brutit mot punkten 4.2.3 i kombination med punkterna 4.2.1 och 4.1 i Regelverket genom att Bolaget inte offentliggjort en korrigering av felaktig information om syftet med ett emissionsbemyndigande i kommunikén från den extra bolagsstämman den 17 januari 2017.

Vidare bedömer Disciplinnämnden att aktieägarna i Clavister inte kan anses ha erhållit ett adekvat beslutsunderlag avseende det föreslagna beslutet om ratihabering i kallelsen till den extra bolagsstämman den 17 januari 2017 och att Bolaget därmed har brutit mot punkten 4.2.3 i kombination med punkterna 4.2.1 och 4.1 i Regelverket.

Vidare konstaterar Disciplinnämnden att Clavister vid sex tillfällen beslutat om emissioner utan att offentliggöra information om dessa. Därmed bedöms Bolaget ha brutit mot punkten 4.12 i det vid den tidpunkten gällande Regelverket, avseende de fem emissionsbesluten som fattades före den 3 juli 2016, samt mot punkten 4.2.6 i det vid den tidpunkten gällande Regelverket, avseende det emissionsbeslut som fattades under 2017.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Clavister brutit mot punkt 4.9 (a) samt 4.2 (a) i det vid den tidpunkten gällande Regelverket genom att aktieägarna i Clavister, inför beslut om införande av incitamentsprogram, inte erhållit ett beslutsunderlag som kan anses ha nått upp till de kvalitativa kraven på informationsgivning i Regelverket.

Mot bakgrund av dessa överträdelser har Disciplinnämnden även funnit att Clavisters organisation och bemanning vad anser informationsgivning under en lång period varit bristfällig. Clavister har därmed inte, vid tidpunkterna för överträdelserna, uppfyllt de krav som följer av punkt 2.2. 4 i Regelverket.

Sammanfattningsvis finner disciplinnämnden att Clavister i flera avseenden har överträtt det gällande Regelverket. Att Bolaget självmant försökt korrigera dessa överträdelser samt har prioriterat informationsgivningen genom olika åtgärder är positivt men kan inte frita Bolaget från ansvar för de brister som har förevarit. Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på Bolagets överträdelser och bestämmer påföljden till ett vite motsvarande sex årsavgifter.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/european-surveillance/disciplinary-processes/decisions-and-sanctions/stockholm-2018.html

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Anders Oscarsson, direktören Carl-Johan Högbom, direktören Jack Junel, och advokaten Wilhelm Lüning.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Erik Einerth, direktören Stefan Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, advokaten Patrik Marcelius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

