Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende medicinteknisk applikation

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått ett Term Sheet med en nordamerikansk kund avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC

(TM),

specificeras. Efter utvecklings- och uppskalningsperioden förväntas affären generera intäkter till Corline om upp till 50 MSEK årligen.

Corlines kund har utvecklat en ny s.k. ablationskateter som används vid behandling av hjärtarytmier, något som drabbar mer än 40 miljoner människor per år. Ett problem med procedurer som använder ablationskatetrar för att bota hjärtarytmier är risken att kateterytan initierar trombosbildning i hjärtat. Tromboser kan därefter komma ut i cirkulationen och orsaka blodproppar i till exempel lungor och hjärna, vilket innebär en signifikant patientrisk. För att öka produktens blod- och biokompatibilitet och minska risken för proppbildning kommer systemet att ytbehandlas med Corlines heparinyta, CHC(TM).

Kunden kommer att under innevarande år ansöka om nödvändiga marknadsgodkännanden i Europa och Nordamerika och planerar att inleda försäljning med start under första kvartalet 2019. I Term Sheet definieras försäljningsprognoser och tillhörande prisnivåer som inom cirka 5 år förväntas generera intäkter till Corline om upp till 50 MSEK årligen. Corlines intäkter från samarbetet kommer att bestå av en kombination av royalties per såld enhet samt löpande försäljning av CHC(TM). Term Sheet ger kunden en option som sträcker sig över 15 månader att licensiera CHC(TM)-tekniken och sätta upp en process för CHC(TM)-coatning i egen regi för den aktuella produkten. Överenskommelsen innehåller inga exklusivitetsåtaganden från Corlines sida.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Detta samarbete visar på styrkan i Corlines teknik! Vi har fokus på de projekt där vi ser den allra största potentialen för vår heparinteknik och det är utan tvekan läkemedelsprojekten med Renaparin® och Cytoparin(TM) i spetsen. Samtidigt ger vår nya kund inom medicinteknik en fantastisk möjlighet till hävstång på de investeringar vi gör i plattformen och vi skapar ett större finansiellt handlingsutrymme i Bolaget. Jag är övertygad om att det finns många fler kunder inom segmentet som vill ha en av de bästa biokompatibla ytorna på marknaden".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018.

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

