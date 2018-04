Clean Motion i samarbete med Ola Cabs i unikt projekt för elfordon i Indien.

Clean Motion och Ola Cabs, Indiens största taxiapp, har idag kommit överens om att starta ett pilotprojekt med Clean Motions elektriska trehjuling Zbee. Projektet syftar både till att samla elfordonsdata samt att praktiskt pröva Zbee som ett nytt erbjudande inom Ola Cabs app. Målsättningen med piloten är att skapa förutsättningar för en storskalig utrullning av elfordon inom Ola Cabs taxinät.

Ola Cabs, Indiens största taxiapp, satsar strategiskt på ökat användande av elfordon Indien. Därför väljer man nu att starta ett samarbete med det svenska elfordonsföretaget Clean Motion. Samarbetet inleds med ett pilotprojekt där Ola Cabs kommer att använda Clean Motions elfordon, Zbee.

"Ola har ambitionen att storskaligt införa elfordon i Indien. En del av denna satsning är samarbetet med Clean Motion i detta pilotprojekt. Resultaten från piloten kommer att användas för att ge insikt i användandet av elfordon ur både kundens och förarens synvinkel.", säger Suhail Khan, chef för Delhi EV-team, på Ola Cabs.

Fordonen som kommer att ingå i testet kommer att vara uppkopplade både genom ZbeeConnect, Clean Motions plattform för uppkopplade fordon, samt Ola Cabs egna applikationer.

Göran Folkesson, VD på Clean Motion: "Vi tycker det här är ett väldigt spännande att samarbete. Det här projektet är ett viktigt steg för en potentiellt storskalig implementering av elfordon och givetvis ser vi det som en unik möjlighet att sälja in vårt fordon till ett nätverk som är etablerat i över 100 städer i Indien med mer än 600 000 fordon."

Avtalet innehåller inte någon finansiell förpliktelse för någon av parterna som var för sig bär sina egna kostnader för projektet.

Information om Ola Cabs

Ola Cabs (ANI Technologies Pvt. Ltd) är en indisk taxiapp-tjänst grundad i december 2010. Företaget är nu verksamt i mer än 100 städer och har expanderat till ett nätverk av mer än 600 000 fordon. Företaget har 6000 anställda och har sitt huvudkontor i Bangalore, Indien. I oktober 2017 tog företaget in 2 miljarder dollar i en finansieringsrunda ledd av Tencent Holdings och Softbank och värderas till c:a 7 miljarder dollar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson, VD, Clean Motion AB

Tele: + 46 735 320 273 Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-04-12 kl. 8:30 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök:

www.cleanmotion.se

