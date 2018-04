CDNetworks och Net Insight i samarbete om erbjudande av en global True Live OTT-tjänst

Sye livestreaming erbjuds genom CDNetworks

CDNetworks, en ledande global CDN-leverantör (Content Delivery Networks) och Net Insight, ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, ska leverera True Live OTT streaming-lösningar till kunder globalt.

Live OTT-lösningen, Sye, kommer stärka CDNetworks och deras avancerade globala CDN-lösning, med låg fördröjning för livestreaming, genom att addera support för ultralåg fördröjning och synkroniserad audio, video och metadata över strömmar och plattformar.

"Detta samarbete är ett viktigt steg i vår globala utbyggnad av Sye streaming-lösningen," säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Vi är väldigt exalterade för utsikterna att Sye implementeras av CDNetworks, som är en av världens ledande leverantörer inom livestreaming."

Gustav Grundström, vice president Live OTT på Net Insight, tillägger, "Kombinationen av CDNetworks globala CDN och starka operativa möjligheter, tillsammans med vår Sye-lösning, ger våra kunder tillgång till en mycket övertygande, global service."

"Vi är glada att samarbeta med ett av världens ledande företag inom True Live OTT streaming-lösningar för att utöka vår räckvidd inom tv-och medieindustrin och därigenom ytterligare stärka vår livestreamingportfölj," säger John Kang, General Manager & SVP Americas på CDNetworks. "Med Sye kommer vi att ha en konkurrensfördel inom live-området, genom möjligheten till harmonisering mellan OTT och traditionell tv-sändning, liksom nästa generations livestreamingupplevelser med många kameror."

Båda företagen ställer ut under NAB i Las Vegas, mässan för branschens mest inflytelserika spelare inom media, underhållning och teknologi den 9-12 april. En demo av integrationen, som visar hur dessa lösningar för video med låg fördröjning görs tillgänglig för kunder globalt visas i Net Insight monter SU3821 och CDNetworks monter SU14312.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om CDNetworks

CDNetworks är en global leverantör av Content Delivery Network (CDN) och molnsäkerhet, som erbjuder oöverträffad hastighet, säkerhet och tillförlitlighet för omedelbar leverans av webbinnehåll. Optimerat för alla enheter, webbläsare och nätverk, ser de till att alla användare har en snabb och säker webbupplevelse - oavsett om du tjänar B2B- eller B2C-kunder, mobila anställda eller fjärrkontor.

CDNetworks accelererar och säkrar webbplatser och webbapplikationer över strategiskt byggda nätverk av globala PoPs på både etablerade och tillväxtmarknader. Företaget är specialiserade på de delar av världen där det är svårt att hålla en webbplats tillgänglig: Kina, Ryssland, Sydostasien och Mellanöstern.

Tillhandahåller sedan 2000 kunder med enastående kundservice och support med hjälp av team med dedikerade teknikingenjörer över hela världen. CDNetworks har kontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Sydkorea, Kina, Japan och Singapore.

