BIMobject AB: BIMobject ingår samarbete med Pipe Retail Solution för att effektivisera digital butiksplanering

BIMobject, som digitaliserar byggbranschen via digitala bygg- och inredningsprodukter samt molnbaserade plattformar, ingår ett strategiskt samarbete med Pipe Retail Solution. Parterna skall gemensamt utveckla en effektivare process för digital projektplanering av butiker och affärsytor via BIMobjects privata molntjänst Hercules. Molntjänsten möjliggör en effektivare planering för butikskedjor, samtidigt som det öppnar upp för nya arbetssätt via exempelvis Virtual Reality (VR), 3D och Internet of Things (IoT).

Pipe Retail Solutions är ett svenskt konsultbolag som fokuserar på digitaliseringen av butiksplanering genom digital projektplanering, design samt byggnation och utveckling. Sedan 2014 har bolaget arbetat med BIM för att effektivisera affärsytor, och de har tidigare arbetat med flera av Sveriges största detaljhandelskedjor som H&M, Coop och Apoteket. Genom så kallade BIM-objekt (Building Information Modeling), det vill säga digitaliserade bygg- och inredningsprodukter som kylskåp, butiksdiskar eller golv, går det att visualisera digitala butiksmodeller för kunder. BIM-objekten kan även innehålla information som exempelvis produktlivscykler och energiförbrukning, vilket möjliggör en långsiktig fastighetsförvaltning. Höga krav sätts därför på detaljerade, korrekta och uppdaterade data. Butikerna går att inspekteras virtuellt som 3D-modeller, eller utforskas via VR.

BIMobjects privata molnlösning Hercules innebär att en användare får tillgång till en databas med 23 miljoner artiklar från över 1100 tillverkare som skräddarsys efter eget behov. Med en privat molnlösning kan användare helt själva bestämma vilka tillverkare och BIM-objekt som skall vara valbara i projekten, och användare kan även ladda upp egna BIM-objekt till det privata molnet. Samarbetet mellan de två bolagen ämnar vidareutveckla digitala processer i butiksplanering och i detaljhandeln.

"Vi ser en ständigt ökad efterfrågan på digitalisering. Vår egenutvecklade arbetsprocess BIM for Retail och BIMobjects Hercules-lösning är en perfekt matchning då molntjänsten hjälper oss att ha full kontroll på alla objekt och våra kunders virtuella butiker innan de har byggts. Med IoT och Hercules kan vi hitta det bästa kundvarvet, det vill säga hur en kund rör sig i en butik, och till och med visualisera i 3D-modellen vilka produkter som säljer bäst", säger Johan Pondman, medgrundare av Pipe Retail Solution.

"Vi ser hur BIM-tekniken kan effektivisera branscher genom de senaste digitala arbetssätten, och det är extra roligt att även detaljhandeln nu börjar använda BIM. Vi ser fram emot att underlätta för både Pipe Retail Solution och deras kunder", säger Stefan Larsson, VD på BIMobject.

Om BIMobject AB

BIMobject är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefulla data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com

