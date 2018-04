Inbjudan till presentation av Momentum Groups bokslutskommuniké för 2017/18

Related content Momentum Group förvärvar Reklamproffsen i Örebro Delårsrapport - 9 månader 1 april-31 december 2017 Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrap..

Momentum Group publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017/18 tisdagen den 8 maj 2018 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor.

Telefonkonferensen och presentationen går att följa på webben eller via telefon enligt nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor via både telefon och webbsändningen.

DATUM: Tisdag den 8 maj 2018.

TID: Kl. 11:00 CET.

WEBBLÄNK: För att följa presentationen och telefonkonferensen på webben -

www.financialhearings.com/event/10539.

TELEFONNUMMER: För att delta i telefonkonferensen -

SE: +46 8 505 564 53

UK: +44 20 3008 9807

US: +1 85 5831 5944

SPRÅK: Engelska.

ÖVRIGT: Momentum Groups bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017/18 publiceras

den 8 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Momentum Groups hemsida (under sektionen: Investor Relations / Rapporter & presentationer) cirka en timme innan telefonkonferensen börjar. En inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter presentationen.

Stockholm den 9 april 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 08:30 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

180409 Momentum Group PR Inbjudan till telefonkonferens Q4 Sv

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Momentum Group AB (publ) via Globenewswire