Deflamo AB: Uppdatering kring Deflamos finansiella ställning

Pressmeddelande Deflamo AB

Karlshamn den 7 april 2018

Uppdatering kring Deflamos finansiella ställning - bolaget har i nuläget inte finansiering för verksamheten för den kommande tolvmånadersperioden

Deflamo AB (publ) har som tidigare meddelats en ansträngd finansiell situation och behöver under april månad tillföras likviditet. Så som kommunicerats pågår diskussioner med intressenter om att sälja delar av verksamheten samt andra former av samarbeten. Bolaget för också en diskussion om en möjlig lånefinansiering. Någon slutlig överenskommelse har dock ännu inte uppnåtts i de pågående diskussionerna.

Om inte någon av dessa lösningar kommer till stånd kommer bolaget inte ha finansiering för verksamheten för den kommande tolvmånadersperioden.

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2018 kl. 12:00 CET.

