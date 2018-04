Hövding Sverige AB : STÄRKER SIN ORGANISATION MED NYCKELKOMPETENSER

Malmö, 06. 04. 2018

HÖVDING STÄRKER SIN ORGANISATION MED NYCKELKOMPETENSER

Hövding rekryterar nu ytterligare en airbagingenjör och förstärker även organisationen med en till algoritmutvecklare. Företaget har redan experter inom alla produktkritiska områden men förstärker organisationen för att säkra framtida satsningar inom produktutveckling och nästa generation av airbagen för cyklister.

- Vi fortsätter vår tradition och strategi att ha kunskapen i huset. Med växande spelindustri och många stora teknikbolag i regionen är det hård konkurrens om algoritmutvecklare, och airbagingenjörer är absolut en attraktiv och ovanlig yrkeskår. Vår höga ambitionsnivå är nog en bidragande orsak till att Hövding som litet bolag lyckas attrahera denna typ av experter, säger Hövdings vd Fredrik Carling.

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals och den består av två teknikområden:

Airbagteknologi som gör att Hövdings krage på 0,1 sekund omvandlas till världens bästa skydd för cyklister som inte bara skyddar huvud utan även nacke. Avancerade algoritmteknik som är inbyggd i produkten och där mer än 2 000 fingerade olyckor samt tusentals timmar cykling med testpiloter ligger till grund för algoritmen.

- Det är dessa två områden som vi nu förstärker och satsar ytterligare på. Många talar om artificiell intelligens och möjligheten att koppla det till produkter. Hövding har redan gjort detta och airbagteknologin kopplad till algoritmer gör Hövding alldeles unik. Vi har ambitionen att utveckla detta vidare, säger Heino Wendelrup, Director of Research & Development.

Anna-Karin Säther är Hövdings nya airbagingenjör. Hon har flerårig erfarenhet från bilindustrin och rekryteras från Autoliv, medan Patrik Fröjdh kommer från LTH och anställs som algoritmutvecklare.

Hövding Sverige AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North och företaget har idag 36 medarbetare på huvudkontoret i Malmö. Hövding säljs i 16 länder runt om i världen och finns att köpa i över 1 100 butiker. Närmare 90 000 Hövdingar är sålda och har skyddat cyklister i drygt 2 200 olyckor.

HOVDING SVERIGE AB (publ) - PM förstärkning av nyckelkompetenser

