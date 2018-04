Acarix CADScor®System, ett avancerat, lättanvänt, initialt test för att utesluta kranskärlssjukdom visas upp och är föremål för expertsymposium på Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK 2018)

Related content Acarix : Bokslutskommuniké, januari - december 2017 Medtech-företaget Acarix AB utser Christian Lindholm ti.. DAN-NICADII-studie startas för att bredda tillämpninge..

Pressmeddelande

Malmö, Sverige, 6 april 2018

Acarix CADScor®System, ett avancerat, lättanvänt, initialt test för att utesluta kranskärlssjukdom visas upp och är föremål för expertsymposium på Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK 2018)

Acarix AB:s ("Acarix") CADScor®System visas upp på DGK 2018 i Mannheim, Tyskland, 4-7 april. CADScor®-systemet har validerats kliniskt för att utesluta kranskärlssjukdom (CAD) med 97% negativt prediktivt värde och används nu i utvalda kliniker över hela Tyskland. Såväl i utställningen som under ett vetenskapligt eftermiddagsseminarium finns möjligheter att lyssna till och träffa experter samt få information om en ny, omfattande studie som startade i februari - Dan-NICAD II.

Dan-NICAD II kommer att inkludera 1,500 - 2,000 patienter med en sannolikhetsnivå på låg till mellan för CAD från 4 danska sjukhus. Studien förväntas generera en ytterligare förbättring av CADScor®-systemets redan höga 97%-iga nivå av negativt prediktivt värde för uteslutning av kranskärlssjukdom. Därutöver kommer hälsoekonomiska data att insamlas för att dokumentera systemets användbarhet som en initial, snabb och säker utvärdering och som en metod att minska antalet remisser för ytterligare undersökningar.

Acarix, interims VD, Christian Lindholm kommenterar: "Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor över hela världen, men nuvarande former för diagnostik, som lätt kan eskalera till att omfatta dyra undersökningar i form av bilddiagnostik och koronarangiografi, kan förbättras väsentligt. Med CADScor®System kan en betydande andel patienter som söker sig till primärvården på grund av bröstsmärtor, friskrivas från CAD. Följaktligen kan patienter med symptom som inte beror av CAD slippa ytterligare, dyra och invasiva undersökningar och övriga patienter som behöver ytterligare tester få sådana genomförda".

Acarix CADScor® System visas i monter 328, DGK 2018

Kontakt:

Acarix AB

Christian Lindholm, Interims VD, E-post: secli@acarix.com, Telefon: +46 705 118333

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Den har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score, på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter, kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Se mer på www.acarix.com.

Pressfoton: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/

Nyligen publicerad studie: http://heart.bmj.com/content/early/2017/11/09/heartjnl-2017-311944

Inbjudan till presskonferens

Datum och tid: 6 april, 12.00 - 13.30, Lokal: Rum Ravel, Dorint Hotel (strax intill kongressen)

På presskonferensen kommer tyska kardiologexperter att presentera nuvarande praxis för att diagnostisera CAD, visa hur CADSCor®-systemet fungerar inklusive en live-demonstration av systemet samt en översikt över re-imbursementsituationen i Tyskland.

Journalister är välkomna: Vänligen anmäl dig genom att skicka ett mail till destw@acarix.com eller ring +49 172 823 4843.

Ett press-kit (på tyska), inklusive en uppsättning bilder och kort CV från deltagande experter, bilder på CADScor®Systemet och bakgrundsinformation, finns tillgängligt.

Välkommen!

Inbjudan till vetenskapligt symposium

Datum och tid: Fredag 6 april, kl. 17.30, Lokal: Rum 10

Kardiologer och media bjuds in att delta i ett vetenskapligt symposium i samband med DKG 2018 med titeln "Ultrasensitive Phonokardiograpfie: Früher Auscchluss der koronaren Herzerkrankung durch akustische Analyse der Koronar-zirkulation". Symposiet modereras av den tyska kardiologiska experten Christian Hamm och Morten Bøttcher som är en av de danska klinikerna bakom innovationen.

Anmälan: Vänligen anmäl dig genom att skicka ett mail till destw@acarix.com eller ring +49 172 823 4843.

Välkommen!

Press release DGK SWE.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Acarix AB via Globenewswire