Trippel Media väljer Sye Streaming Service, en molntjänst på Microsoft Azure, för live-streaming till deras interaktiva live app-plattform PrimeTime

Net Insight, ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att Trippel Media är kund till Sye Streaming Service, en montjänst på Microsoft Azure.

Trippel Media, företaget bakom PrimeTime, en app-plattform för nästa generations interaktiva OTT-upplevelser, väljer Sye Streaming Service från Net Insight. Den första appen som lanseras är PrimeTime, en app för frågesport som finns tillgänglig i Sverige i början av det andra kvartalet, följt av expansion till Norge och Finland och med planer på att expandera över hela Europa senare under 2018.

"Vi är väldigt nöjda med att ha hittat en lösning för live-streaming som är byggd för interaktiva upplevelser på OTT-plattformar. Den unika kombinationen av ultra-låg fördröjning och synkroniserad audio, video och metadata, gör det möjligt för oss att skapa direktsända och interaktiva frågesporter som PrimeTime, samt att erbjuda nya och mer engagerande användarupplevelser till vår publik runt om i världen," säger Daniel Weilar, grundare av PrimeTime.

"PrimeTime-teamet är väldigt inspirerande att arbeta tillsammans med. De har hittat nyckeln till vad som får användare att stanna längre i en live-upplevelse. Vi ser fram emot att stödja deras expansion och appar med Sye Streaming Service till en global publik," säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight.

Sye Streaming Service är framtagen för live-sport, nyheter, live-events, live-betting och live-auktioner. Tjänsten drivs av Net Insight på molntjänsten Microsoft Azure och skalar dynamiskt efter kundens behov.

"Vi är nöjda att se hur nya live-upplevelser möjliggörs via Sye Streaming Service och Microsoft Azure," säger Tony Emerson, director business development på Microsoft Corp. "Med fler globala regioner än någon annan moln-leverantör kan vi erbjuda den skalning som ett företag som Trippel Media behöver för att snabbt och kostnadseffektivt växa till en stor global publik."

Sye Streaming Service kommer att demonstreras på NAB-mässan, 9-12 april i Las Vegas. För att veta mer och testa tjänsten, besök www.syestreaming.com

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information

, se

netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Om Trippel Media

Trippel Media är ett live-in-app-företag som specialiserat sig på omedelbar interaktion mellan app och användare. Med stöd av Net Insights Sye Streaming Service skapar Trippel Media unika app-upplevelser med perfekt synkronisering mellan alla app-användare, i realtid.

Trippel Media har just lanserat sin första produkt, PrimeTime. En live-frågesport med kontantpriser där man tävlar i realtid genom att svara på tio frågor.

För mer information, se

https://www.trippeldubbel.se/

Primetime: https://www.primetimesweden.se/

Primetime App: https://itunes.apple.com/app/id1358438497

