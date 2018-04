PolyPlank AB (publ); s bullerskärmsystem SBR 100 nu ljud- och hållfasthets testat och CE-märkt

PolyPlank har nu fått sitt nya bullerplankssystem SBR 100, testat och godkänt för att uppfylla Kategori B3. B3 är den högsta klassen för reflekterande bullerplank. Konstruktionen är unik eftersom den även klarar höga höjder med bibehållen styrka för snö- och vindlaster. Den genomförda ljudmätningens utmärkta resultat visar att vår konstruktion av reflekterande typ på allvar t.o.m. konkurrerar med absorberande skärmar vilket är en stor konkurrensfördel.

SBR 100 serien är nu också CE Märkt enligt SS-EN 14388 och uppfyller Trafikverkets stränga krav vilket innebär att vi nu når i princip alla marknadssegment inom Bullerreducering.

Mera information finns på vår hemsida där ni också kan få kontakt med vår bullerexpert och säljare.

PolyPlanks höga miljöprofil med det unika materialet efterfrågas i allt högre grad och är ett vinnande koncept för alla inblandade parter. säger PolyPlanks vd Cay Strandén

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

