Bufab Group: Bufab publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017

Related content Bufab Group: Bokslutskommuniké 2017 Bufab Group: Bufab har förvärvat Kian Soon Mechanical C.. Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2017

Pressmeddelande

Värnamo, 2018-04-05

Bufabs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida

www.bufab.com

.

En tryckt version kan beställas via investor.relations@bufab.com och kommer distribueras i april.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2018 kl 13.00 CET.

Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 100 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 3,2 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 9,7 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer information www.bufab.com.

Bufab Årsredovisning 2017

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bufab Group via Globenewswire