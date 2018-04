Aino Health AB (publ): Aino Health lanserar tjänst för att stötta arbetsförmåga och personalhälsa

Aino Health lanserar en ny multikanaltjänst för stöd till beslutsfattare i rutinärenden kopplade till hantering av medarbetares arbetsförmåga och hälsovård.

Tjänsten är i första steget kopplad till Ainos servicecenter bemannad med experter inom hälsovård och arbetsfrågor. Tjänsten kommer senare att bli tillgänglig via chatt.

Med hjälp av tjänsten kan personalansvariga chefer få snabba, enkla och effektiva råd om utmaningar kopplade till företags personalhälsovård. Dessutom kommer tjänsten att hantera frågor kopplade till Ainos tjänster, exempelvis HealthManager, och även särskilda utmaningar relaterade till arbetsförmåga.

Fördelarna med den nya tjänsten är att den hjälper chefer att uppnå bättre operativa resultat och stärka sin kompetens inom ledarskap. Tjänsten bidrar till ett gott ledarskap och frigör tid för utvecklingsarbete inom HR samt hjälper organisationer att implementera och förverkliga processer för proaktiv personalhälsa.

- Baserat på goda erfarenheter från den framgångrika servicecentertjänsten, Aino HealthDesk och återkoppling från kunder ser vi en enorm efterfrågan på stöd för chefer. Personalansvariga har en avgörande roll för medarbetarnas arbetsförmåga och hälsovård. Vår erfarenhet är att det är viktigt att stötta personalansvariga i deras arbete. Ett gott ledarskap har också positiva effekter såsom lägre frånvaro och lägre risken för förtidspension, säger Ilkka Puikkonen, Director service operations and marketing vid Aino Health Management Oy.

- Den nya tjänsten kan adderas till vårt befintliga servicecenter, Aino HealthDesk. Just nu finslipar vi detaljerna i tjänsten med våra kunders hjälp och gör oss redo för lansering i Finland under våren, säger Puikkonen.

Den nya tjänsten kommer att lanseras i Finland under våren 2018.

För mer information, kontakta:

Ilkka Puikkonen

Director, service operations and marketing

p. +358 40 591 1995

Ilkka.puikkonen@ainohealth.com

www.ainohealth.com

