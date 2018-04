Mandalay Resources borrar flera högkvalitativa prover under den gamla Costerfield-gruvan i Victoria, Australien

TORONTO den 3 april 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) har nöjet att meddela de senaste resultaten från diamantborrningen vid Costerfield-gruvan i Victoria, Australien.

I detta pressmeddelande finns det tabeller och siffror. Tillhörande Tabell 2 finns i slutet av pressmeddelandet, medan tillhörande figur 1, 2 och 3 finns i presentationen som är publicerad på Bolagets webbplats, tillgänglig via: http://www.mandalayresources.com/investor-presentations/#Technical_Presentations

Mandalays senaste och pågående prospekteringsborrning vid egendomen har som mål ådrorna under den gamla Kendall- och Costerfield-gruvan, som under åren 1864 till 1938 var den största producenten i området (figur 1). Proverna visar på mineraliseringar med guld-antimon längs ett cirka 600 meter långt fynd och ett djup på cirka 200 meter (figur 2 och 3).

Sammanfattning av borrningen omfattar följande prover som avskiljer en högkvalitativ kärna längs Costerfield Deeps-utsprånget som mäter cirka 400 meter i längd och 150 meter i djup. Bolaget har givit denna ränna namnet Youle-ådran efter en av de tre ursprungliga guldgrävarna i distriktet.

Tabell 1: Översikt av borrprover i Youle-ådran

Hole True Width (m) Gold (g/t) Sb (%) AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining width BC021A 0.58 272.1 13.3 94.7 BC011 3.50 14.7 10.9 65.9 BC015 0.37 120.9 11.1 28.6 BC006W1 0.57 59.8 3.2 20.5 BC019 0.18 16.2 55.8 11.4 BC002 0.15 76.4 33.3 11.3

*Med metallpriser på 1 400 USD/uns Au och 10 000 USD/t Sb

- AuEq(g/t) = Au(g) + Sb(%) x (pris per 10 Sb(kg) × Sb återvinning (%) )/(pris per 1 Au(g) × Au återvinning (%))

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay kommenterade, "Vi uppmuntras av de högkvalitativa klustren från provborrningen som definierar kärnan i den nya Youle-ådran under den gamla Costerfield-gruvan. Det liknar andra platser i Augusta-malmgångarna, Cuffley-malmgången och Brunswick-malmgången under andra gamla gruvor i distriktet, varav alla har konverterats av Mandalay till mineralreserver eller förbereds för brytning .

"Borrhålsproverna vid Youle som rapporteras i detta pressmeddelande innehåller en del antimon och guld med extraordinär kvalitet som späds ut till potentiellt brytbara guldekvivalenta kvaliteter med en minsta brytningsbredd på 1,8 meter. Såväl provområdets längd (400-600 m) och djup (150-200 meter) är helt i linje med måtten på malmkroppar som vi har funnit undra andra gamla gruvor i distriktet som har visat sig vara mycket lönsamma för Mandalay."

Mark Sander avslutade med, "Det finns utrymme för att denna upptäckt kan växa ytterligare i såväl längd som djup. Faktumet att Youle ligger bara några hundra meter till en kilometer från Brunswick-malmgången, för vilken kapitalutveckling kommer att anskaffas senare detta kvartal, antyder att det finns potential att nå fyndet snabbt och till begränsade kapitalkostnader. Vi planerar att lägga till ytterligare riggar till borrningsprogrammet vid Youle för att utvidga och fylla i högkvalitativ mineralisering så fort som möjligt och målet är ett betydligt tillskott till Bolagets mineraltillgångar och -reserver vid slutet av 2018."

Borrningshistorik vid Youle

Mandalay har borrat 27 diamanthål i området runt den gamla Costerfield-gruvan i tre omgångar (2011, 2014 och 2017-2018). Bolaget rapporterade betydande tidiga resultat från Youle-borrprogrammet i juli, 2017 (se Mandalays pressmeddelande från den 24 juli 2017). Takten på borrningen accelererade i slutet av 2017 efter det klargjordes att Mandalay åtog sig att utveckla Brunswick-malmgången, vilket kommer att halvera avståndet för att komma åt Youle från den tidigare gränsen för gruvverksamheten vid Cuffley och efter väsentliga framsteg beträffande förståelsen av den lokala mineraliseringen. Detta program fortsatte in i 2018 och nya resultat rapporterades här som ledde till den preliminära tolkningen av Youle-mineraliseringen som en nedåtgående förskjutning av Costerfield-malmgången (figur 2 och 3).

Borrning och analyser

Borrning med diamantkärna registrerades och provades av geologer vid Costerfield. Samtliga prover skickades för provförberedelse och analys till Onsite Laboratory i Bendigo, Victoria, Australien. Geologisk och metallurgisk personal har implementerat QA/QC-processer som omfattar att man regelbundet skickar in standardreferensmaterial och råämnen med borrprover för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (se den tekniska rapporten med namnet "Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report" från den 29 mars 2018 som finns på SEDAR (www.sedar.com). Den innehåller en fullständig beskrivning av metoder för borrning, prover och analyser).

Tabell 2: Significant Drill Intercepts at Youle

Hole ID Hole Completion Date Total hole Depth Intercept Easting (Mine Grid) Intercept Northing (Mine Grid) Intercept Elevation (Mine Grid) Drilled Width (m) True Width (m) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq (g/t) Target BC018 26/02/2018 402.0 15353 6523 1022 0.16 0.16 0.5 7.8 14.3 Youle Parallel Mineralization BC017 14/02/2018 330.0 15339 6556 980 0.10 0.10 0.3 4.3 7.9 Youle MB011 24/10/2011 480.0 15375 6629 914 0.07 0.06 130.9 44.6 209.4 Youle MB011 24/10/2011 480.0 15369 6631 923 0.14 0.12 30.8 18.7 63.7 Youle Parallel Mineralization BC001 8/07/2014 394.2 15399 6650 1007 0.10 0.07 3.1 0.8 4.5 Youle BC013 23/01/2018 420.3 15326 6703 880 0.14 0.12 0.4 0.0 0.4 Youle BC019 14/03/2018 386.9 15399 6745 952 0.18 0.18 16.2 55.8 114.4 Youle BC007W1 5/06/2017 821.3 15235 6778 798 0.10 0.09 3.4 6.0 14.0 Youle BC016 19/03/2018 401.7 15329 6786 854 0.21 0.17 9.6 14.3 34.8 Youle BC002 18/06/2014 464.7 15372 6837 909 0.17 0.15 76.4 33.3 135.0 Youle BC015 7/03/2018 431.7 15340 6925 834 0.47 0.37 120.9 11.1 140.4 Youle BC006W1 29/06/2017 720.0 15362 6979 828 1.01 0.57 59.8 3.2 65.4 Youle BC021A 21/03/2018 374.7 15408 6980 891 0.61 0.58 272.1 13.3 295.5 Youle MB012 29/11/2011 475.3 15409 7047 895 0.15 0.10 94.1 19.3 128.1 Youle BC010 3/01/2018 330.9 15450 7054 1002 0.19 0.10 6.8 13.7 31.0 Kendall West BC010 3/01/2018 330.9 15445 7054 1008 0.27 0.14 21.1 12.5 43.1 Kendall West BC011 17/01/2018 450.1 15394 7094 828 1.70 0.58 60.6 53.1 154.0 Youle BC011* 17/01/2018 450.1 15394 7094 828 10.24 3.50 14.7 10.9 33.9 Youle Extended Composite BC011W2 6/02/2018 395.7 15410 7126 858 0.32 0.08 9.1 5.4 18.6 Youle BC014 7/03/2018 500.6 15373 7185 789 1.17 0.64 2.5 1.5 5.2 Youle West Splay BC014 7/03/2018 500.6 15378 7185 756 0.23 0.15 0.3 1.0 1.9 Youle BC014W1 19/01/2018 389.4 15384 7189 846 0.92 0.64 0.6 0.8 2.0 Youle West Splay BC014W1 19/01/2018 389.4 15400 7191 810 0.11 0.10 0.7 7.4 13.7 Youle West Splay

Noteringar:

* Inklusive andra BC011-prover.

- Med metallpriser på 1 400 USD/uns Au och 10 000 USD/t Sb

- Verklig bredd är endast en preliminär uppskattning och kanske inte speglar den slutliga verkliga bredden i tillgången

- AuEq(g/t) = Au(g) + Sb(%) x (pris per 10 Sb(kg) × Sb återvinning (%) )/(pris per 1 Au(g) × Au återvinning (%))

Behörig person:

Chris Gregory, Vice President för Operational Geology and Exploration vid Mandalay Resources, är medlem i Australian Institute of Geoscientists (AIG), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 29 mars 2018 av vilken det finns kopia på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.

