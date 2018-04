CLX Communications AB (publ): förstärker sitt produkterbjudande genom förvärv av Vehicle, ett företag med teknik som möjliggör individualiserade videomeddelanden

Related content CLX Communications AB (publ) stärker sin nordiska posit.. CLX Communications AB (publ): Bokslutskommuniké, januar.. CLX Communications AB (publ): förändring i valberedning..

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ.) - XSTO: CLX

CLX Communications AB (publ) ("CLX") - en ledande global leverantör av CPaaS (Communication Platform as a Service) lösningar, har ingått ett bindande avtal om att förvärva det amerikanska företaget Vehicle Agency LLC ("Vehicle"), ett företag specialiserat på teknologi och lösningar inom individualiserade video- och rich mediakommunikationslösningar. CLX betalar en kontant ersättning om USD 8 miljoner på kontant och skuldfri basis.

Vehicles dynamiska plattform för videokommunikation skapar möjligheter för företag att skapa mer meningsfulla och personliga relationer med sina kunder, i realtid direkt till deras mobiltelefoner. Vehicle möjliggör för företag att leverera en hög grad av individualiserad kommunikation till varje unik konsument, från dynamiska texter och bilder till individualiserade videos, där alla aspekter av ljud- och visuellt innehåll kan knytas till individuella kundattribut.

"Vi är glada och stolta över att affären är klar och välkomnar Vehicles medarbetare och kunder till oss inom CLX-familjen", säger Johan Hedberg, VD för CLX Communications. "Dynamisk individualiserade video är ett spännande tillskott till vår produktportfölj som vi avser att lansera inom ramen för CLX hela erbjudande."

Tjänsten kommer primärt säljas genom CLX befintliga kanaler och främst då genom CLX tjänsteleverantörspartners som är inriktade på specifika branschvertikaler. Denna innovativa lösning är också ett viktigt steg mot en framtid där företag kommunicerar med sina kunder med mer innehållsrika mobila meddelanden, inklusive RCS (Rich Communication Services).

"Vi har framgångsrikt visat att dynamiska, och personliga individualiserade videolösningar gör det möjligt för företag att driva kund-engagemang för ökad lojalitet, högre försäljning, samt en stabilare kundbas", säger Matt Ramerman, Vehicles medgrundare och VD.

"Jag är angelägen om att vårt team får bli en del av världens ledande företag inom CPaaS och molnkommunikation. CLX:s stora nätverk av partners och kunder är en ideal kanal för våra innovativa tjänster. CLX fantastiska medarbetare och mobila livsstil är något som vi starkt identifierar os med", kommenterade Jeff Gough, medgrundare och COO.

CLX förvärvar Vehicle Agency LLC för en kontant ersättning om USD 8 miljoner vid avtalets undertecknande på kontant och skuldfri basis med möjlighet för säljarna till ytterligare kontant ersättning om USD 4 miljoner inom det första året om vissa EBITDA-KPI uppfyllds. Ytterligare kontantvederlag kan betalas ut under 30 månader efter stängning om ytterligare KPI uppfylls. EV/EBITDA-multipeln baserad på kontantvederlaget vid avtalets undertecknande är 8,7 x EBITDA.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer - CLX Communications

Mobile: +46-768-966300

E-mail: thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX

För mer information besök www.clxcommunications.com

Om Vehicle Agency LLC

Vehicle (www.vhcl.co) är ett personligt mobilt video- och rich medieteknikföretag grundat 2010 i Seattle, Washington, USA. Vehicle driver kundernas engagemang och varumärkeslojalitet med personlig och dynamisk video via mobila textmeddelanden (MMS) och digital reklam. Vehicle skapat och drivit kampanjer för varumärken som AT&T, Macy's, MillerCoors och Cricket Wireless. Vehicle kompletterar sin teknik med media och olika partnerskap inom media och distributionskanaler.

Inverness Advisors agerade som exklusiv finansiell rådgivare för Vehicle i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som CLX Communication AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl.18:00 CET.

180404_Vehicle_Final_SWE

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire