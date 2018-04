Handelsstatistik Mars 2018

Stockholm, 3 april 2018 – Idag publicerar Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) månatlig handelsstatistik för de nordiska och baltiska marknaderna. Nedan följer ett sammandrag av utvecklingen på Nasdaq Stockholm under mars 2018:

Aktiehandeln på Nasdaq Stockholm ökade med 5,0 % till en genomsnittlig daglig handel på 17,4 mdr SEK, jämfört med 16,5 mdr SEK under mars 2017. Jämfört med föregående månad, februari 2018, minskade omsättningen med 14,0%.

Antal clearade derivatkontrakt ökade med 11,7 % till en genomsnittlig daglig handel på 504 790 kontrakt, jämfört med 451 979 kontrakt under mars 2017.

Handeln i börshandlade fonder (ETFs - Exchange Traded Funds) på Nasdaq Stockholm ökade med 63,2 % till en genomsnittlig daglig handel på 545 m SEK jämfört med 334 m SEK under mars 2017.

Hennes & Mauritz AB, H & M var den mest handlade aktien på Nasdaq Stockholm under månaden, följd av Nordea Bank AB.

Deutsche Bank AG var den mest aktiva börsmedlemmen under månaden, följd av Morgan Stanley Int. plc.

Nasdaq Stockholms andel av orderbokshandeln i våra noterade aktier ökade till 70,6 % jämfört med 69,3 % under föregående månad 1 .

Nasdaq Stockholm kunde under mars månad erbjuda bästa köp/sälj-kurs (s.k. EBBO2 – European Best Bid and Offer) i OMXS30 bolag 95,7 % av tiden.

För mer information ta del av vår månatliga statistikrapport som finns tillgänglig på http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/statistics

1. Källa: Thomson Reuters. Inkluderade är handelsplatser i Europa som erbjuder handel i aktier noterade på Nasdaq Nordic.

2. EBBO (European Best Bid and Offer) syftar till det bästa tillgängliga priset för att sälja eller köpa ett handelsinstrument såsom en aktie.

