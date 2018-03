MANDALAY RESOURCES CORPORATION MEDDELAR ATT DE REGISTRERAT SIN ÅRSREDOVISNING OCH UPPDATERADE TEKNISKA NI 43-101-RAPPORTER FÖR PROJEKTEN VID BJÖRKDAL OCH COSTERFIELD. DE GÅR ÄVEN UT MED DATUM FÖR Å...

TORONTO, den 29 mars 2018 -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX: MND) meddelar att man registrerat sin årsredovisning för året som slutade den 31 december 2017. Årsredovisningen kan erhållas under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com.

Mandalay har även registrerat uppdaterade tekniska rapporter som överensstämmer med det nationella instrumentet 43-101 ("NI 43-101"). Dessa dokumenterar den senaste verksamheten vid guldgruvan Björkdal i Sverige och guld-antimongruvan Costerfield i Australien. Man kan erhålla dessa tekniska rapporter under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com.

Costerfield-rapporten har sammanställts av SRK Consulting (Australia) Pty Ltd. och författats av Peter Fairfield, huvudkonsult, BEng (gruvverksamhet), FAusIMM (Nr: 106754), Simon Walsh, BSc (utvinning metallurgi), MBA Hons, CP, MAusIMM, GAICD, och Danny Kentwell, MSc matematik och planering (geostatistik), FAusIMM, huvudkonsult, samtliga oberoende sakkunniga personer enligt NI 43-101, och registrerades den 29 mars 2018.

Den tekniska rapporten för Björkdal har sammanställts av Roscoe Postle Associates Inc. ("RPA"), och uppskattningen av mineraltillgångarna har utförts under överinseende av Reno Pressacco, M.Sc.(A). P. Geo. som är anställd hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är en sakkunnig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserven har utförts under överinseende av David Robson, P. Eng. och Ian Weir, P. Eng., båda anställda hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Båda är sakkunniga personer enligt NI 43-101. Rapporten registrerades den 29 mars 2018.

Årsstämma och särskild bolagsstämma

Mandalays årsstämma och särskilda bolagsstämma kommer att hållas i Toronto på Fairmont Royal York Hotel, 100 Front Street West, onsdagen den 16 maj 2018 kl. 09:00.

För mer information:

Mark Sander

President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso

Director of Investor Relations

Kontakt:

647.260.1566

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och på att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

