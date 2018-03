Vitec Software Group AB: Årsredovisning 2017 publicerad

Related content Vitec Software Group AB: Välkommen till Årsstämma 2018 .. Vitec Software Group AB: Fortsatt tillväxt, ökad vinst .. Vitec Software Group AB: Ökat antal aktier och röster

Årsredovisning 2017 publicerad

En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2017 finns att ladda ner från vår hemsida vitecsoftware.com. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från vår hemsida (www.vitecsoftware.com/sv/ir/rapporter) eller via brev till Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47a, 907 29 Umeå.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ)

Tel: +46 76 942 85 97

Mail: patrik.fransson@vitecsoftware.com

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 29 mars 2018 kl. 09:30.

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Årsredovisning 2017 publicerad

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire