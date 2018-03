BIMobject AB: BIMobject och USA-baserade BIM-experterna Gafcon ingår samarbete

Related content BIMobject AB: BIMobject släpper startkit som hjälper by.. BIMobject AB: BIMobject tecknar samarbetsavtal med Zynk.. BIMobject AB: BIMobjects molnplattform når 700 000 anvä..

BIMobject och Gafcon, en väletablerad och snabbväxande byggledningsfirma, har tecknat ett samarbetsavtal för att förbättra kontroll och transparens för fastighetsägare. Samarbetet utgår från BIMobjects plattform Hercules, ett viktigt verktyg för att förverkliga alla fördelar med Building Information Modelling-teknologin (BIM).

Gafcon har sina huvudsäten i San Diego och Los Angeles och driver byggprocesser för att säkerställa transparens i processens alla faser. Användningen av BIM står i centrum för denna process, och plattformen Hercules, en privat molnlösning, kommer att vara ett avgörande verktyg för att möjliggöra kontroll och transparens för fastighetsägare genom hela livscykeln, från design och konstruktion till hantering och renovering.

Majoriteten av alla företag inom arkitekt-, ingenjörs-, och byggbranschen (AEC) använder redan BIM i sina projekt. Bland fastighetsägare släpar förståelsen av fördelarna hos den revolutionerande teknologin däremot fortfarande efter, och implementeringen befinner sig i ett tidigt men växande skede.

Gafcon utnyttjar BIM som ett verktyg som förbättrar insyn och kontroll i lednings- och förvaltningsprojekt avsevärt. BIM kommer även att innebära minskade kostnader i fastighetens operativa livscykel, långt efter att projekten avslutats. Med ett sådant fokus på ägaren som utgångspunkt driver BIM effektivitet, förbättrar kvalitet och reducerar risker genom projektets hela värdekedja. Gafcon ser plattformen Hercules som en möjliggörande lösning och en så kallad Single Source of Truth, alltså en enda källa till garanterat aktuell och tillförlitlig produktinformation för fastighetsspecifika och förspecificerade bygg- och inredningsprodukter.

Med BIMobjects hjälp kommer Gafcon att implementera Hercules-plattformen i olika fastighetsförvaltningsprojekt. Gafcon arbetar med kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Projekten innefattar allt från kasinos, hotell och San Diego Port till community colleges, universitet, Disney-semesterorter och många fler.

Samarbetet kommer att stärka BIMobjects marknadsposition i USA och tillföra värde till Gafcons kunderbjudande. Plattformen Hercules kommer att introduceras för en viktig och omfångsrik kundbas, och kommer att leda till viktig kunskapsspridning samt utveckling av BIM-teknologi inom konstruktion och förvaltning av fastigheter.

"Vi är väldigt stolta över att samarbeta med Gafcon, och jag är övertygad om att samarbetet kommer att föra samman teknologi och processer. Hercules är en unik lösning, och Gafcons expertkunskap kommer att förankra dess värde. Ägare kommer att få en fördel gentemot konkurrensen samtidigt som de minimerar risker, förbättrar kontroll av hållbarheten och sänker den totala ägandekostnaden", säger Stefan Larsson, VD och grundare för BIMobject.

"Gafcon har alltid fokuserat på att använda teknologi som förändrar byggprocessen", säger Yehudi Gaffen, VD för Gafcon, Inc. "Så mycket som 50% av kostnaderna i ett typiskt projekt kan härledas till svinn och ineffektivitet. Användningen av BIM och virtuella arbetssätt för design och konstruktion har förbättrat informationshanteringen avsevärt och sparat både tid och pengar i bygg- och förvaltningsfaserna i våra kunders projekt."

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Hansson - CFO

Tel: +46 40 685 29 00

Email: press@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com

About Gafcon, Inc.

Gafcon, Inc. is a leader in construction project management and technology solutions with major projects throughout California and worldwide. Gafcon delivers complex projects that power vibrant communities. To learn more about Gafcon, visit http://www.gafcon.com

BIMobject och USA-baserade BIM-experterna Gafcon ingår samarbete

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via Globenewswire