Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Finnair

Aino Health har tecknat avtal med finska flygbolaget Finnair gällande användning av Ainos platform HealthManager. Finnair kommer att använda Aino Healths HealthManager från augusti 2018.

- Vi ser en växande efterfrågan på marknaden vad gäller lösningar för Corporate Health Management och analys. Det här är ett utmärkt tillfälle för oss att vidga vårt lösningserbjudande till flygindustrin, säger Aino Healths Finlandschef, Markku Pitkänen.

HealthManager är en digital plattform som samlar processer kopplade till Corporate Health Management och mäter effektiviteten hos tillhörande åtgärder. HealthManager omfattar hantering av sjukfrånvaro, intressenter inom hälsovård och företagsinterna befattningshavare med ansvar för hälsorelaterade affärsprocesser. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. HealthManager underlättar för anställda, chefer, HR-avdelning, ledning och företagshälsovård att säkerställa arbetsförmåga och öka produktiviteten.

Finnair flyger mellan Asien, Europa och Nordamerika med fokus på snabba byten i Helsingfors och transporterar mer än tio miljoner passagerare årligen. Under 2017 omfattade Finnairs stora nätverk nitton städer i Asien, sju städer i Nordamerika och över hundra resmål i Europa. Finnairs omsättningen var år 2018 totalt 2,57 miljarder euro och Finnairkoncernen har totalt cirka 5 500 anställda. Mer information på finnair.com.

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg klockan 15.00 den 29 mars 2018.

För mer information:

Markku Pitkänen, Finlandschef

Telefon: +358 40 838 1587

e-post: markku.pitkanen@ainohealth.com

Jyrki Eklund, vd Aino Health

Telefon: +358 40 042 4221

e-post: jyrki.eklund@ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

290318_sv

