William Paus co-head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner- Viveka Hirdman-Ryrberg lämnar SEB

William Paus, chef för SEB i Norge sedan 2010, blir vice-vd och ordinarie medlem i SEB:s verkställande ledning från 1 april 2018. William Paus kommer tillsammans med Joachim Alpen att leda division Stora Företag & Finansiella Institutioner. William Paus började på SEB 1992 och har sedan dess haft ett flertal roller inom division Stora Företag & Finansiella Institutioner i Norge, Tyskland och Singapore. Han har varit adjungerad medlem i verkställande ledningen sedan 2011 och är civilekonom med examen från universitetet i Mannheim i Tyskland.

John Turesson, för närvarande chef för Large Corporates Coverage vid SEB i Norge, har utsetts till ny chef för SEB i Norge och adjungerad medlem i verkställande ledningen från och med 1 april 2018. John Turesson började i SEB 2006 och har sedan dess arbetat inom investmentbanking och tillgångs- exportfinansiering. Han har en masterexamen i företags- och nationalekonomi från BI Handelshøyskolen.

- Vår division Stora Företag & Finansiella Institutioner utgör kärnan i SEB och står för mer än 40 procent av bankens rörelseintäkter. Den är också vår mest komplexa division i fråga om geografisk täckning och förändrade affärs- och regleringskrav. Företags-affären och investmentbanking är stadd i stor förändring och med Joachim och William som co-heads ska vi fortsätta fokusera på vår tillväxt- och transformationsagenda inom divisionen, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

- Det gläder mig också att meddela att John Turesson blir ny landchef i Norge, vår näst största marknad efter Sverige. Både John och William är "bankers"med stort kundfokus och uppskattade ledare som bygger starka lag. Jag ser fram emot att arbeta närmare tillsammans med dem båda, fortsätter Johan Torgeby.

Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, har arbetat i SEB i 28 år och lämnar nu banken för för att tillträda som kommunikations- och hållbarhetsdirektör hos Investor. Viveka stannar hos SEB till september 2018 och processen att hitta hennes ersättare har inletts.

- Viveka är en omtyckt kollega och lagspelare som har haft många roller inom SEB. De senaste 10 åren har hon framgångsrikt stärkt SEB:s varumärke liksom såväl den interna som den externa kommunikationen. Vi önskar henne all lycka till i den nya rollen hos Investor, säger Johan Torgeby.

För mer information kontakta

Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör

070-550 3500 viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Jonas Söderberg, Chef Investor Relations

073-521 0266 jonas.soderberg@seb.se

Pressmeddelande (PDF)

