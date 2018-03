HMS Networks årsredovisning 2017 finns nu på hemsidan www.hms.se/investors

HMS Networks årsredovisning 2017 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av april och kan beställas från bolaget genom att skicka ett mejl till ir@hms.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i början av april.

För ytterligare information vänligen kontakta:

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01

CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-71 06 983

HMS offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 14:00 CET.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2017 uppgick till 1 183 MSEK sker till mer än 94 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Singapore, Spanien, Indien, England, Finland och Danmark. HMS har över 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

