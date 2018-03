LeoVegas slutför förvärvet av World of Sportsbetting Ltd

LeoVegas offentliggjorde den 7 februari 2018 förvärvet av World of Sportsbetting Ltd (Malta). LeoVegas har idag slutfört förvärvet och tillträtt aktierna i World of Sportsbetting Ltd. Förvärvet görs med en kontant köpeskilling om 2,6 MEUR.

World of Sportsbetting Ltd (Malta), innehar en sportsbettinglicens och en casinolicens i delstaten Schleswig-Holstein samt en godkänd ansökan för en sportsbettinglicens genom delstaten Hessen. En godkänd ansökan för en sportsbettinglicens i delstaten Hessen innebär att man får marknadsföra sportsbetting i hela Tyskland.

Licenserna ger en ökad trovärdighet och legitimitet för LeoVegas på den tyska marknaden samt möjliggör tillgång till betalningsslösningar som är viktiga i Tyskland. Detta går i linje med bolagets strategi att expandera i reglerade marknader och ger LeoVegas bästa möjliga förutsättningar att accelerera ytterligare i Tyskland.

I samband med förvärvet berättade vi också om LeoVegas nya ambassadör Lothar Matthäus och satsningen på LeoVegas Sport. Lothar Matthäus har en lång och framgångsrik landslagskarriär bakom sig vilket gör honom till en stark profil i den tyska sportvärlden.

För mer information avseende förvärvet hänvisas till pressmeddelande den 7 februari 2018. Pressmeddelandet finns på www.leovegasgroup.com.

