Elanders AB: Elanders publicerar årsredovisningen för 2017

Related content Elanders Årsredovisning 2017 Elanders AB: Bokslutskommuniké 2017 Elanders AB: Press- och analytikerkonferens Q4 2017

Idag, fredagen den 23 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, vd och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 09.00 CET.

2018-03-23 Elanders publicerar årsredovisningen för 2017

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elanders AB via Globenewswire