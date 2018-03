Stillfront: EMPIRE: Millennium Wars lanseras nästa vecka

PRESSMEDDELANDE

22 mars, 2018

EMPIRE: Millennium Wars lanseras nästa vecka på Android och iOS

Goodgame Studios är stolta över att berätta att deras nyaste spel, EMPIRE: Millennium Wars, kommer lanseras globalt nästa vecka på iOS och Android. Spelet är ett nytt tillskott till Goodgames spelportfölj under brandet EMPIRE, och ansluter därmed EMPIRE och EMPIRE: Four Kingdoms. Det första spelet under brandet EMPIRE lanserades 2011, och brandet har totalt genererat mer än 880 miljoner dollar i betalningar sedan dess.

EMPIRE: Millennium Wars erbjuder en ny och unik upplevelse som tillåter spelare att bygga sitt företagsimperium på Mars, där de kan konkurrera med andra spelare om att dominera Mars gruvindustri och använda alla medel för att krossa sina motståndare och slutligen styra Handelsfederationen på Mars.

Detta är den andra stora spellanseringen från Goodgame under de senaste 6 månaderna. Släppet i Q1 2018 av EMPIRE: Millennium Wars följer den mycket framgångsrika lanseringen i Q4 2017 av Goodgames BIG FARM: Mobile Harvest. Lanseringen kommer vara en ladder launch, det vill säga en gradvis lansering.

"Goodgames EMPIRE brand är ett av de mest värdefulla branden inom strategispel globalt. Därmed är en expansion av brandet ett logiskt steg med stor potential" säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group. "Efter framgången med BIG FARM: Mobile Harvest är jag väldigt optimistisk inför denna lanseringen."

"Omdömena hittills har varit extremt positiva", säger branschveteranen Simon Andrews som leder den ansvariga studion för EMPIRE: Millennium Wars. "Det massiva antalet pre-registreringar var långt bortom våra förväntningar och får mig att se fram emot den globala lanseringen ännu mer."

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD

+46-70-321 1800

jorgen@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och Big Farm är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 mars 2018 kl 08.30 CET.

