CLX Communications AB (publ) stärker sin nordiska position genom förvärv av Unwire, en dansk leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster

Stockholm, Sweden - CLX Communications AB (publ.) - XSTO: CLX

CLX Communications AB (publ) ("CLX") - en ledande global leverantör av CPaaS (Communications Platform as a Service) har ingått ett bindande avtal om att förvärva det danska bolaget Unwire Communication ApS ("Unwire Communication"). Unwire Payments & Mobility ApS, som erbjuder betalnings- och mobilitetslösningar, ingår inte i förvärvet.

"Nordiska företag är i framkanten av digitaliseringen och leder utvecklingen av implementeringen av molnbaserade kommunikationslösningar för hur stora företag kommunicerar med sina kunder. Förvärvet av Unwire Communication stärker vår marknadsposition i Norden och positionerar dessutom CLX som en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till den nordiska finansiella tjänstesektorn", säger Johan Hedberg, VD och koncernchef för CLX Communications.

CLX förvärvar Unwire Communication inklusive kundrelationer, anställda, teknisk plattform samt samtliga immateriella rättigheter. Unwire Communication har en attraktiv kundbas med fler än 300 kundrelationer vilka ytterligare stärker CLXs position på den nordiska marknaden. Unwire Communication har genom åren byggt en ledande marknadsposition inom den nordiska finansiella tjänstesektorn. Kundrelationer som karaktäriseras av en hög grad av teknisk integration och ett brett serviceutbud med många kunder.

Unwire Communication har ett stort antal strategiska direktintegrationer med mobiloperatörer, främst i de nordiska och baltiska länderna, vilka kompletterar CLXs befintliga operatörsrelationer. Förvärvet stärker därmed CLXs globala Tier-1 Super Network(TM), som kan nyttjas över hela den globala kundbasen för att optimera kvalitén och ytterligare stärka CLXs position som marknadsledare med en attraktiv kostnadsstruktur.

Förvärvet är i linje med CLX strategi att aktivt delta i konsolideringen av den europeiska marknaden av företag verksamma inom molnbaserade kommunikationslösningar. Unwire Communication kommer fortsättningsvis att drivas som ett separat bolag men under CLX varumärke, ett framtida beslut om att tekniskt integrera plattformen kommer övervägas först när tidigare integrationsprojekt slutförts.

CLX förvärvar Unwire Communication för en köpeskilling om 148 miljoner danska kronor på kontant och skuldfri basis. Köpeskillingen motsvarar 5,9 x EV/justerad EBITDA (2017). CLX avser att finansiera förvärvet dels genom utnyttjande av befintlig likviditet dels genom utnyttjande av tillgänglig kreditfacilitet. Förvärvet beräknas slutföras den 27 mars 2018.

Handelsbanken Capital Markets agerar som CLX finansiella rådgivare för transaktionen.

For further information, please contact:

Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer - CLX Communications

Mobile: +46-768-966300

E-mail: thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX

För mer information besök www.clxcommunications.com

Om Unwire Communication ApS

Unwire Communication ApS grundades 1999 i Danmark och är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster till företag på den nordiska marknaden. Unwire Communication levererar mobila meddelandetjänster och lösningar till en bred företagsunderlag över många branscher och är den ledande leverantören av molnbaserade kommunikations- och meddelandetjänster till den nordiska finansiella sektorn. Unwire Communication är baserat i Köpenhamn, Danmark och har cirka 20 anställda.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX Communication AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl.13:15 CET.

180322_CLX Unwire_slutlig version_SWE

