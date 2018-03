Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar avtal med Multi Contact GmbH

Det tyska företaget Multi Contact, som är en del av Otto-koncernen, har tecknat avtal med Aino Health om att använda it-plattformen HealthManager för att förbättra Multi Contacts egen hälsoadministration. Affären inkluderar också konsulttjänster. Affären är viktig för Aino Healths etablering på den tyska marknaden.

Affären innebär att Multi Contact använder it-plattformen HealthManager och konsulttjänster för hälsoadministration från Aino Health under en utvärderingsperiod om cirka sex månader, med option att expandera avtalet inom koncernen och förlänga kontraktet tills vidare.

Projektet syftar till att hantera och minska hälsorelaterade kostnader samt att stötta HR-avdelningen och linjeorganisationen med korrekt information och verktyg för att nå

Multi Contacts mål inom området personalhälsa.

Projektet omfattar datainsamling och analys av statistik, workshops och implementering av it-plattformen HealthManager. Aino Health bistår kunden med förändringsarbete och stöd till personalansvariga chefer i linjeorganisationen.

- Detta är den andra strategiskt viktiga affären på den tyska marknaden inom kort tid. Jag ser det som ett kvitto på att våra produkter och lösningar också möter tyska krav, säger Jyrki Eklund, vd på Aino Health.

Multi Contact är ett av de stora callcenter-bolagen i Hamburg och erbjuder alla verktyg för en modern kunddialog. Multi Contact är en del av Otto-koncernen. Otto, med 50 000 medarbetare och en omsättning på 12,5 miljarder Euro, är en global aktör som samlar återförsäljare och återförsäljarrelaterade tjänsteleverantörer. Genom sina 123 företag, är Otto etablerade i mer än 30 länder i Europa, Nord och Sydamerika och Asien. Med en e-handelsomsättning på 7 miljarder Euro är Otto-koncernen en av världens största e-handelsaktörer.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018, kl. 15.00 CET.

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom preventiv Corporate Health Management. Företagets kompletta system av IT baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

För mer information, kontakta:

Jyrki Eklund, vd, Aino Health, Tel. +358 400424221 eller e-post jyrki.eklund@ainohealth.com

Peter Seeger, dotterbolagschef, Aino Health Germany GmbH, tel: +49 1511 6949 184Text

