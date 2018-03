Rezidor Hotel Group publicerar sin årsredovisning för 2017

"BYGGA EN NY FRAMTID TILLSAMMANS" - Rezidors årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig.

Rezidor Hotel Group AB (publ) (REZT), börsnoterat på Nasdaq Stockholm, Sverige och en del av Radisson Hotel Group, publicerar idag, onsdag 21 mars sin årsredovisning för 2017, inklusive företagspresentationen och rapporten för ansvarsfullt företagande.

Alla tre rapporterna finns tillgängliga online på:

http://www.rezidor.com/phoenix.zhtml?c=205430&p=irol-library

En tryckt version av den fullständiga årsredovisningen kan beställas via

communication@radissonhotels.com

För mer information, vänligen kontakta Corporate Communications:

Renu Hanegreefs-Snehi, Vice President Corporate Communications, PR and Reputation Management

renu.snehi@radissonhotels.com

Lucie Cardona, Director, Corporate Communications, PR and Reputation Management

lucie.cardona@radissonhotels.com

OM REZIDOR HOTEL GROUP

Rezidor Hotel Group AB (publ) (REZT), börsnoterat på Nasdaq Stockholm, Sverige, är ett av de största hotellbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Rezidor är medlem i Radisson Hotel Group, 11:e största hotellgruppen i världen. Genom ett master franchiseavtal med Radisson Hospitality, Inc. USA - Rezidor driver och utvecklar Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED och Park Inn Radisson, över EMEA. tillsammans med Radisson Rewards lojalitetsprogram för ofta återkommande gäster. Sedan 2016 äger Rezidor även 49% av prizeotel.

Rezidor Hotel Group har en portfölj av 472 hotell med mer än 104 000 rum i drift eller under utveckling i 79 länder över EMEA. Rezidor Hotel Group och dess varumärken har 45 500 medarbetare i EMEA. Rezidor har ett branschledande Responsible Business Program och har utsetts som ett av världens mest etiska företag av den amerikanska tankesmedjan Ethisphere sedan 2010.

Rezidors huvudkontor ligger i Bryssel, Belgien.

För mer information om Rezidor, besök www.rezidor.com

För mer information om Radisson Hotel Group, besök www.radissonhotelgroup.com

