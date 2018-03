Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl 17:00 på Gothia Towers (lokal R17-18 i torn 3, våning 2) på Mässans Gata 24 i Göteborg. Inregistrering till stämman sker från klockan 16.00 (enklare förtäring serveras innan stämman).

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast fredagen den 13 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 13 april 2018 per brev under adress "Årsstämma 2018", Hexatronic Group AB, Att: Gunnel Haknert, Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg eller via e-post till gunnel.haknert@hexatronic.com.

Vid anmälan bör uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, mobilnummer, namn på eventuella biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com. Den som företräder juridisk person ska bifoga registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda på adressen Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg senast fredagen den 13 april 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 13 april 2018 ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 13 april 2018.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Godkännande av röstlängd Godkännande av förslag till dagordning Val av en eller flera justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse Beslut om: fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor/revisorer Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2021). Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler Övriga frågor Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2016, har bestått av Henri Österlund (utsedd av Accendo Capital), ordförande, Jonas Nordlund, Göran Nordlund, Erik Selin (utsedd av Chirp AB) och Anders Persson (styrelsens ordförande). De fyra först nämnda ledamöterna representerar tillsammans cirka 31 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Punkt 2 - ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Persson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 - fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 - fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 400 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 150 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 72 000 kronor till utskottets ordförande och 48 000 kronor till utskottets andra ledamot.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - val av styrelse och revisor/revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Malin Persson, Malin Frenning, Anders Persson, Erik Selin samt nyval av styrelseledamoten Jaakko Kivinen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Persson.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget PwC AB väljs som revisor med den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - förslag till princip för att utse ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Ledamöterna ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall att styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 januari och som medför att en nominerande aktieägare inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna som fått nominera en ledamot till valberedningen, varvid sådan ledamoten ska anses ha avgått från valberedningen automatiskt, eller valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Hexatronic Group AB.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8b, 13, 14, 15 och 16

Punkt 8 b) - förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 23 april 2018. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utbetalning ske den 26 april 2018 genom Euroclear AB.

Punkt 13 - förslag till

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen i förväg.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Punkt 14 - förslag till inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2021)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2018). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 1 000 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Proximion AB som berättigar till teckning av högst 1 000 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Proximion att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2018.

Ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Sverige ska erbjudas att senast den 11 maj 2018 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell såvitt avser svenska deltagare.

Vidare föreslås att vissa anställda i huvudsakligen England, Norge, Danmark, Finland, USA och Nya Zeeland erbjuds möjlighet att senast den 11 maj 2018 vederlagsfritt erhålla ett visst antal Teckningsoptioner. För det fall att dessa deltagares anställning upphör under teckningsoptionernas löptid skall teckningsoptionerna återlämnas utan vederlag eller annan ersättning.

Optionsprogrammet kommer att omfatta totalt cirka 85 anställda inom Hexatronickoncernen och ska i huvudsak fördelas enligt följande.

· Ledande befattningshavare som koncernchef, dotterbolag-VD och CFO

· Övriga nyckelpersoner

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna till deltagare från Sverige ska fastställas till 135 procent av den genomsnittliga börskursen för Hexatronicaktien under mätperioden den 20 april 2018 - 4 maj 2018. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlägga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 1 000 000 nya aktier att emitteras. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Optionsprogram 2018 och tidigare beslutade och nu pågående incitamentsprogram, kommer den utspädningseffekten för Optionsprogram 2018 att uppgå till cirka 2,7 procent av kapital och röster. Den sammantagna utspädningseffekten för Optionsprogram 2018 och tidigare beslutade och nu pågående incitamentsprogram kommer att uppgå till cirka 5,3 procent av kapital och antalet röster.

Teckningsoptionerna som överlåts till anställda i Sverige bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Teckningsoptionerna som ges till anställda i övriga länder kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade.

Utöver de sociala avgifterna tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet med cirka 40 000 kronor.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram 2018 förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2018 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2018 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2018 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Punkt 15 - förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om

att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och skall ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt. Förvärvet ska ha till syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslår även stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsen beslut om överlåtelse. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission (punkt 16), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Punkt 16 - förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För beslut enligt punkt 15 och 16 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 36 171 677 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 b), 13, 14, 15 och 16 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 29 mars 2018 på bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com samt på bolagets kontor med adress Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande till beslut enligt punkterna 2, 9, 10, 11 och 12 kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com och på bolagets kontor med adress Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg samtidigt som kallelsen kungörs.

Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

--------------------------------

Göteborg i mars 2018

Hexatronic Group AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

