Hoylu AB: Hoylu mottager en stor ny mjukvaru order inom utbildning

Malmö, den 21 mars 2018 - Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar meddelar idag att det har ingått ett flerårigt endast mjukvaruavtal med Grafisch Lyceum Rotterdam, (GLR), den holländska kreativa högskolan för media, design och teknik som är den största kreativa högskolan i sitt slag i Nederländerna. Avtalet utgör en minimumorder om 2.000.000 SEK på mjukvaror som licens(SAAS) intäkterna sträcker sig över en femårsperiod. Avtalet inkluderar också ett erbjudande till samtliga studenter som examineras från skolan om potentiellt ytterligare intäkter om 5.000.000 SEK.

Grafisch Lyceum Rotterdam har över 4000 studenter och 350 fakultetsmedlemmar och har enligt detta avtal full tillgång till Hoylu-mjukvarorna på alla personliga enheter, inklusive bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner från både Mac och PC. Denna order representerar den första stora mjukvara som licens affären för Hoylu, och säkrar ett flerårigt betalt engagemang med högskolan.

Denna order kommer i tillägg till ordrar och expansion av verksamheten från den befintliga Hoylu partnern Shorelight som uppgår till ytterligare 550.000SEK i produkt och mjukvaruintäkter under det första kvartalet. Dessa order är avsedda för global leverans till bl.a. Kina och Indien och fortsätter att expandera Hoylus globala affärer inom utbildning.

För mer information, kontakta:

Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylu levererar lösningar som gör det möjligt för företag att planera, sätta samman information och utvecklas med fokus på att berika användarupplevelsen. Hoylu Suite levererar omfattande uppsättningar av personliga digitala arbetsytor för att möjliggöra för team på olika platser, på vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare i alla olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. Hoylu Suite gör det möjligt för användare att skapa och dela arbetsytor för fri formskiss, ritning, mark-ups och organisering av dokument, bilder, videolänkar och andra typer av innehåll på en oändlig canvasduk. Hoylu Suite är konstruerad för att vara lätt att använda och engagerar sig i målet att öka produktiviteten och förenkla arbetsprocesser för team och personer inom flera branscher, samtidigt som man arbetar i samma rum eller på flera olika platser.

För mer information besök

www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker symbol: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 21 mars, kl 08:30

