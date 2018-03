Momentum Group förvärvar Reklamproffsen i Örebro

Related content Delårsrapport - 9 månader 1 april-31 december 2017 Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrap.. Återköp av egna aktier i Momentum Group AB (publ)

Momentum Group AB (publ) har förvärvat 70 procent av aktierna i Reklamproffsen Skandinavien AB ("Reklamproffsen"). Reklamproffsen är en ledande återförsäljare av produktmedia innefattande yrkeskläder och profilkläder i Örebro med omnejd. Reklamproffsen omsätter cirka 35 MSEK per år med god lönsamhet och har 12 anställda.

Reklamproffsen är en av Örebros största återförsäljare inom yrkeskläder och profilkläder med hög kompetens inom företagsprofilering. Reklamproffsen har en yrkesbutik och utställning i Örebro. Kunderna utgörs främst av industri- och serviceföretag och en betydande andel av försäljningen sker via kundunika webbshoppar.

- Reklamproffsen har med sina starka kund- och leverantörsrelationer och medarbetare med hög kompetens utvecklats framgångsrikt ända sedan starten år 2000. Bolaget är idag ett väletablerat företag i Örebro med omnejd. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Reklamproffsen som en del av Momentum Group, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group.

Reklamproffsen kommer att fortsätta drivas som ett självständigt nischbolag i enlighet med Momentum Group-koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

- Med sitt tydliga fokus på starka nischföretag var Momentum Group ett naturligt val som ny ägare för att utveckla Reklamproffsen i framtiden. Vi på Reklamproffsen ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer - och med en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål, säger Andreas Blomkvist, VD och delägare i Reklamproffsen.

Tillträde sker i samband med förvärvet. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 20 mars 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Lilius, VD & Koncernchef - telefon 010-454 54 70

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 08:45 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 mil­jarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

180320 Momentum Group PR Förvärv av Proffs Sv

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Momentum Group AB (publ) via Globenewswire