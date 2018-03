Hövding Sverige AB : Stadium och Hövding tar nästa gemensamma steg

Malmö, 20. 03. 2018

Hövding och Stadium tar nästa gemensamma steg

Nu tar företaget Hövding nästa steg för att nå ut och skydda så många cyklister som möjligt. I ett nytt samarbete med Stadium, kommer Hövding att finnas i tio av den stora sportkedjans butiker under våren.

- Efterfrågan på att köpa Hövding online hos Stadium har varit så stor att vi nu även går in i deras fysiska butiker. Vi märker att sportkedjorna är en bra väg för oss att nå ut och dessa samarbeten är strategiskt viktiga för oss, både i Sverige och internationellt, säger Per Ågren, Global Sales Director på Hövding.

Det finns idag cirka 90 000 Hövdingar ute i trafiken, mer än 2 200 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat liv. Hövding har visat toppresultat i samtliga tester som utförts på huvudskyddet.

- Stadium ser en potential i Hövding och vill erbjuda det senaste inom hjälmar som del av vår mission att aktivera världen. Det är en unik produkt som dessutom är utvecklad i Sverige. Redan i december tog vi in produkterna i vårt online-sortiment, vilket blev en succé hos både medarbetare och kunder. Därför kommer vi nu lagom till att cykelsäsongen trampar igång, även att erbjuda dem i utvalda fysiska butiker, säger Tomas Främberg, Buying Director på Stadium.

- Cyklismen växer i Sverige och vi märker att intresset för att köpa Hövding inte längre är ett storstadsfenomen. Med Stadiums hjälp når vi ut bredare i landet. Det ska bli spännande att se utvecklingen när Hövding landar på butikshyllorna under våren, säger Per Ågren.

Även i Tyskland expanderar Hövding genom att sälja hos stora sportkedjor under våren. Bland annat med försäljning i den stora friluftskedjan Globetrotter och cykelkedjan Lucky Bike

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

För ytterligare information;

Hövding Per Ågren, Global Sales Director, tel. 040 23 68 68.

Angelica Larsson, PR och informationsansvarig Stadium,

angelica.larsson@stadium.se, 070-580 39 31

Högupplösta bilder kan laddas ner här: www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 20e mars 2018 kl. 08.30 CET.

