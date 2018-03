Stillfront: Conflict of Nations lanserat på Steam

PRESSMEDDELANDE

16 mars, 2018

Conflict of Nations: Modern War(TM) lanserat på Steam

Strategispelet Conflict of Nations: Modern War(TM) har lanserats på Steam. Conflict of Nations, som utvecklats av Stillfront Groups studio Dorado Games, är ett avancerat så kallat realtidsstrategispel. Spelet lanserades under 2017 som ett webbrowser-spel och kan nu spelas även på världens största spelplattform på PC - Steam. Med en full Steam-integration är nu Conflict of Nations tillgängligt för en ny stor publik med intresse för strategispel. Befintliga och nya spelare har möjlighet att spela cross-platform med varandra både via Steam och webbrowser.

"Eftersom Conflict of Nations bygger på samma motor som Call of War, som lanserades på Steam i oktober, så har Dorado kunnat återanvända mycket av arbetet för platform extension som redan är gjort. Vi har också data om att denna typ av spel fungerar väl på Steam", säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD

+46-70-321 1800

jorgen@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och Big Farm är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

