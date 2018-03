Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Oyj Ahola Transport Abp

FO 2255397-6

K A L L E L S E

TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 13.4.2018

Aktieägarna i Oyj Ahola Transport Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls 13.4.2018 kl. 10.00 vid Sokos Hotel Kaarle (Salutorget 4, 67100 Karleby). Emottagande av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.30.

Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av den ordinarie bolagsstämman

2. Ordningsärenden

Val av mötesordförande och sekreterare

Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Konstaterande av laglighet

Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2017

Presentation av verkställande direktörens och styrelseordförandens översikt

4. Fastställande av bokslutet

5. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret 2017 utbetalas 0,0144 euro per A-aktie samt att den dividend på 0,10 euro per B-aktie eller totalt 25 463 euro, som avtalats om i B-aktionärsavtalet, betalas på B-aktierna. Den totala dividendutbetalningen uppgår sålunda till 235 290,28 euro. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.4.2018 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 26.4.2018.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Föreslås att betala ersättningar enligt följande: Styrelseordförande 30 000 euro per år Utomstående styrelseledamöter 15 000 euro per år Koncernanställd styrelseledamot 7 500 euro per år



8. Beslut om antalet styrelseledamöter

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens sammansättning avseende antalet fortsätter som tidigare med fem (5) ledamöter.

9. Val av styrelseledamöter

Nomineringskommittén föreslår att som styrelseledamöter väljs: Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula och Mikael Österholm.

10. Val av revisorer

Föreslås att revisionssamfundet Ernst & Young Ab, med huvudansvarig revisor CGR Kjell Berts, väljs till bolagets revisor.

11. Beslut om revisorns arvode

Föreslås att revisorns arvode erläggs enligt faktura.

12. Val av nomineringskommitté

Föreslås att till nomineringskommittén väljs Hans Ahola, Nils Ahola, Matti Sundberg och Benny Haga.

13. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serie B

Föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital. Förvärv kan ske enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning, dvs. i annat förhållande än aktieägarnas innehav, och inom prisintervallet 0,70-1,15 euro/aktie. Bemyndigandet föreslås vara ikraft ett (1) år samt innefatta en rätt för styrelsen att besluta om övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.

14. Avslutande av stämman

Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Oyj Ahola Transport Abp:s hemsidor www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda hemsidor senast 23.3.2018. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 3.4.2018 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 10.4.2018, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post till adressen info@aholatransport.com;

b) per telefon på numret +358 20 7475 111; eller

c) skriftligen per post till adressen Oyj Ahola Transport Abp, Indolavägen 33, FI-67600 Karleby.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Oyj Ahola Transport Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, dennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 3.4.2018 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 10.4.2018 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Oyj Ahola Transport Abp, Indolavägen 33, FI-67600 Karleby innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 16.3.2018 uppgår det totala antalet aktier i Oyj Ahola Transport Abp till 14 571 339 A-aktier och 254 630 B-aktier. A-aktierna berättigar till tio (10) röster och B-aktierna till en (1) röst per aktie.

Aktieägarna bjuds på kaffe före stämman från och med kl. 9.30.

I Karleby, 16.3.2018

Oyj Ahola Transport Abp

STYRELSEN

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

