ContextVision tar steget in i nästa generation bildförbättringsprodukter

STOCKHOLM - 15 mars, 2018 - ContextVision, världsledande leverantör av mjukvaror för medicinsk bildbehandling och specialister inom artificiell intelligens, startar nu utvecklingen av nästa generation bildförbättringsprodukter. Den nya generationen bygger på en kombination av företagets GOP-teknologi och deep learning algoritmer. Utvecklingen av en första produkt, för röntgen, har redan påbörjats.

"Vårt starka fokus på forskning och utveckling de senaste åren har burit frukt. Vi har varit ledande inom bildförbättring de senaste tre årtiondena och med AI och deep learning-teknologier som tillskott har vi fått ett vinnande koncept för framtiden", säger Anita Tollstadius, VD.

Med den flexibla och robusta GOP-teknologin var ContextVision pionjär inom bildförbättring för 30 år sedan och är fortfarande global marknadsledare. Sedan 2014 har bolaget investerat betydligt för att bredda teknologiplattformen genom att utveckla artificiell intelligens, framförallt deep learning. Kombinationen GOP- och deep-learning teknologi kommer att kunna addera nya funktioner och ge produkterna mer värde.

"Vi har en mycket stark marknadsposition, och vi tänker fortsätta att leverera bästa möjliga bildkvalitet till våra kunder. Det är spännande att gå in i en ny epok genom att kunna kombinera två så kraftfulla teknologier för att utveckla en ny generation av produkter", säger Tollstadius.

Genom att bedriva forskning och genomföra ett antal förstudier har bolaget utvecklat mycket kompetens, vilket bevisats i internationella tävlingar. Vidare har ContextVision nyligen fått ett patent i USA för en deep learning teknologi för automatisk optimering av bildkvaliteten.

"Vi har utvecklat mycket ny kompetens i företaget. Förutom att vi uppgraderar vår nuvarande produktportfölj kommer detta också leda till helt nya produkter framöver, både inom medicinsk bild och digital patologi", säger Tollstadius.

För ytterligare information, vänligen kontakta, Anita Tollstadius, VD ContextVision AB, på mobil: +46 70 337 30 26 eller besök www.contextvision.se

Om ContextVision

ContextVision är ett medicintekniskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på bildanalys och artificiell intelligens. ContextVision är den globala marknadsledaren inom bildförbättring och är en mjukvarupartner till ledande tillverkare av bildteknik över hela världen. Dess banbrytande teknik hjälper läkare att noggrant tolka medicinska bilder, en avgörande grund för bättre diagnos och behandling.

ContextVision var branschpionjär för mer än 30 år sedan och satsar kraftigt på FoU för att utveckla nya applikationer av den senaste tekniken inom artificiell intelligens och för att expandera in i den växande digitala patologimarknaden. Den första produkten, ett stöd vid diagnos av prostatacancer, planeras släppas inom en snar framtid.

Företaget är baserat i Sverige, men har även lokal representation i USA, Ryssland, Japan, Kina och Korea. ContextVision är ett svenskt företag och aktien är noterad på Oslo Börs (COV). Mer information om verksamheten finns på http://www.contextvision.com

