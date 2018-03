Clean Motion AB bokslutskommuniké 2017

Related content Clean Motion AB: Säkrad bryggfinansiering och förhandli.. Clean Motion i samarbete med Fortum för att driva på en.. Clean Motion får stororder på Zbee då Bzzt Stockholm du..

Elfordonstillverkaren

Clean Motion AB

presenterar sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget redovisar en försäljning på 5 221 TSEK (4 469 TSEK) och ett rörelseresultat på -6 349 TSEK (-6 130 TSEK). Den externa försäljningen (exkl. komponentförsäljning till dotterbolag) blev 4 899 TSEK (2 033 TSEK) en ökning med 141%.

Framtidens mobilitet kräver helt nya lösningar

Göran Folkesson, VD skriver i sin kommentar bland annat;

"Det finns 4 tydliga megatrender inom fordonsindustrin; Elektromobilitet, Uppkopplade fordon, Mobilitetstjänster och slutligen självkörande fordon. Var och en av dessa megatrender leder till större och mer dramatiska omställningar än man ser vid ett första ögonkast. Nya aktörer som Uber, Didi och Ola Cabs gör att allt fler människor i städerna låter bli att skaffa egna fordon. Det innebär en förändring av värdekedjan med ett ökat fokus på nyttjandegrad. Dessa trender kombinerat med ett ökat fokus på hållbarhet kommer också att förändra storleken och utseendet på framtida fordon och leda till mindre och mer energieffektiva fordon. Vår övertygelse är att dessa trender tvingar fram fundamentala förändringar i såväl industriell struktur som affärsmodeller i den etablerade fordonsindustrin. Detta är en omställning som inte alla kommer att klara av men som också är nödvändig för att klara övergripande klimatmål. Dagens resursintensiva transportindustri har en potential för stora effektiviseringar. Framtidens mobilitet måste lösas utan att 1,5 tons stålklumpar som står parkerade 23 timmar per dygn."

Göran fortsätter med att kommentera partnerförhandlingar i Indien;

"Vi känner att vi är i framkant av denna omställning och det är en förutsättning för ett lyckat strategiskt samarbete att vi driver Clean Motions affär vidare i samklang med dessa trender istället för att försöka stöpa om bolaget i en klassisk riktning som på sikt är dömd att misslyckas. Vi bedömer att dessa förutsättningar är på plats i våra nuvarande diskussioner och räknar med att kunna presentera en lösning i närtid. Med den bryggfinansiering som presenterades under mars säkerställer vi likviditet för verksamheten och ger oss möjlighet att driva dessa förhandlingar i mål."

Avslutningsvis kommenterar VD kort nyheten om NEVS finansiering som presenterades den 14 mars:

"NEVS finansiering och planerna på en ny batterifabrik i Trollhättan har vi ännu inte hunnit analysera i detalj, men det är givetvis mycket positivt för Trollhättan och stärker bilden av att Västsverige är platsen för elektromobilitet. Detta skapar en stabilitet för vår tillverkningsverksamhet i Trollhättan och en batterifabrik på nära håll är också mycket positivt."

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lerum, 2018-03-15

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson

VD, Clean Motion AB

Tel: +46 735 320 273

Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-15 kl.18:00 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök:

www.cleanmotion.se

Clean Motion PM, 20180315, Bokslutskommuniké 2017

Clean Motion, Bokslutskommunike 2017

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Clean Motion AB via Globenewswire