Thomas Nortoft lämnar Integrums styrelse

PRESSINFORMATION

14 mars 2018

Thomas Nortoft har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot i Integrums styrelse på grund av hälsoskäl.

Thomas slutar på grund av hälsoskäl efter en lång tid som Integrums rådgivare. Genom sin breda kunskap och erfarenhet från bland annat Nobel Biocare var Thomas det naturliga valet som Integrums första professionella styrelseordförande 2015-2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 21:45 CEST.

Om Integrum AB

Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankring av proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:

Magnus Kristoferson, styrelseordförande

Mobil: 070 - 549 10 00

Email: Magnus.Kristoferson@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

