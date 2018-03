Stillfront: Big Farm: Mobile Harvest bästa lanseringen för Goodgame

PRESSMEDDELANDE

14 mars, 2018

Glada miner hos Goodgame Studios - mest framgångsrika lanseringen i studions historia

Det nyligen lanserade spelet Big Farm: Mobile Harvest är inte bara den mest framgångsrika lanseringen i bolagets historia, men det är också med god marginal det mest populära spelet jämfört med alla andra tyska mobilspel lanserade de senaste två åren. Mer än 5 miljoner användare har redan installerat Big Farm: Mobile Harvest på sin telefon. Och ännu viktigare, de tycker verkligen om spelupplevelsen. "Aktivitetsnivåerna vi ser är de högsta vi sett från ett spel i lanseringsfasen. Den långa resan att bygga en sann blockbuster har påbörjats med bättre momentum än Empire, Empire: Four Kingdoms och Big Farm hade vid motsvarande tidpunkt. Nu tittar vi bortom lanseringsfasen - mer tid och hårt arbete behövs för att Big Farm: Mobile Harvest ska växa ikapp och om våra största spel", säger Kai Wawrzinek, grundare och VD av Goodgame Studios.

Omedelbart älskat av spelare jorden runt

Inom bara ett par veckor hade miljontals spelare från hela världen installerat spelet för att bygga och ta hand om sin egen gård och skapa kooperativ för att hjälpa varandra så gott det går. Eftersom Big Farm: Mobile Harvest har många möjligheter till samarbete, är ett stort och aktivt community nyckeln till framgång. "Vi är väldigt glada att se att så många spelare redan älskar spelet. Vårt team kommer lägga till nytt innehåll kontinuerligt så att både våra nya och erfarna bönder har spännande händelser och utmaningar att tillgå", säger studiochefen Simon Andrews, vars team är ansvarigt för Big Farm: Mobile Harvest.

Även den nyligen lanserade TV-reklamen som sänts i flera europeiska länder har tagits emot väl av tittarna.

