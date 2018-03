Lars-Åke Norling börjar på Kinnevik som Investment Director och sektoransvarig för TMT

Related content Andreas Bernström börjar som Investment Director på Kin.. Kinnevik noterar pressmeddelandet från MTG Verdere utfärdar optioner till Kinneviks vd

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Lars-Åke Norling börjar på Kinnevik som Investment Director och sektoransvarig för TMT från och med den 1 september 2018.

Lars-Åke Norling har mer än 20 års erfarenhet från ledningspositioner i TMT-sektorn i Norden och på utvecklingsmarknader. Han har senast varit vd på Total Access Communications (dtac) i Thailand där han genomfört en digital transformation och varit ledande i att vända den finansiella utvecklingen. Han har även varit EVP för utvecklade marknader i Asien på Telenor, vd på Digi Telecommunications Malaysia och vd på Telenor Sverige. Lars-Åke har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och en civilingenjörsexamen i systemteknik från Case Western Reserve University i USA.

"Jag är mycket glad att Lars-Åke kommer ansluta till Kinnevik som Investment Director och leda investeringarna inom Kinneviks kärnsektor TMT. Kinneviks portföljbolag inom TMT kommer kunna dra nytta av Lars-Åkes ingående förståelse av hur kundernas engagemang driver branschens lönsamhet, både i Sverige och på tillväxtmarknader. Med sin passion för att bygga digitala varumärken genom att fokusera på innovation, förväntar jag mig också att Lars-Åke kommer bidra till värdeskapandet i vår portfölj som helhet", sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 762 00 50

Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Globenewswire