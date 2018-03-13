SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV A-AKTIER I SAMPO

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG
Solidium har idag 13.3.2018 i ett accelererat auktionsförfarande till finländska och internationella institutionella placerare sålt 10,6 miljoner A-aktier i Sampo Abp, dvs. cirka 1,9 procent av de utestående aktierna i Sampo ("Aktieförsäljningen"), för ett försäljningspris som uppgick till 44,10 euro per aktie. Försäljningsintäkterna på cirka 467 miljoner euro används huvudsakligen till att finansiera aktieförvärv och till återbetalning av masskuldebrevslånet som förfaller i september 2018.
Som en följd av Aktieförsäljningen äger Solidium cirka 56 miljoner A-aktier i Sampo. Solidiums ägarandel i Sampo minskar från 12,0 procent till 10,1 procent av de utestående aktierna och från 11,9 procent till 10,0 procent av rösterna. Danske Bank, Nordea och UBS agerade som huvudarrangörer vid Aktieförsäljningen.
Solidium har med vissa undantag förbundit sig till att inte avyttra ytterligare aktier i Sampo till marknaden under 90 dagar.
Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Nokia, Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Abp och Valmet Abp. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,0 miljarder euro.
Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, Solidium Oy, tel. +358 10 830 8905
Viktigt meddelande
DETTA MEDDELANDE HAR ENDAST UPPGJORTS FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH SKALL INTE ANSES UTGÖRA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA SIG FÖR, ELLER NÅGON BEGÄRAN OM ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER, INTE HELLER SKA DET SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, BEGÄRAN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT GÄLLANDE VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION.
ALLMÄNHETEN ÄGER INTE RÄTT ATT DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING. DETTA MEDDELANDE OCH VARJE ERBJUDANDE AVSEENDE VÄRDEPAPPER SOM DET AVSER ÄR ENDAST RIKTADE TILL PERSONER SOM ÄR (1) KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT DIREKTIV 2003/71/EG OCH RELEVANT IMPLEMENTERING DÄRAV ("PROSPEKTDIREKTIVET") OCH (2) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR OM INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19 (1) AV BRITTISKA LAGEN FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FSMO") ELLER ÄR PERSONER SOM FALLER INOM ARTIKEL 49 (2) ( A) TILL (D) (KAPITALSTARKA BOLAG, ICKE REGISTRERADE ASSOCIATIONER, ETC) AV FSMO ELLER PERSONER TILL VILKA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR LAGLIGEN FÅR GÖRAS (ALLA SÅDANA PERSONER TILLSAMMANS "RELEVANTA PERSONER "). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER ÄGER INTE AGERA PÅ BASIS AV ELLER FÖRLITA SIG PÅ INFORMATIONEN AVSEENDE AKTIEFÖRSÄLJNINGEN I DETTA MEDDELANDE. INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA MEDDELANDE AVSER ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT TILLÄMPAS I FÖRHÅLLANDE TILL RELEVANTA PERSONER.
DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, DELSTATER I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER TILL USA. DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR HAR INTE VARIT OCH KOMMER INTE ATT BLI FÖRMÅL FÖR REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA LAGEN SECURITIES ACT 1933, INKLUSIVE ÄNDRINGAR DÄRAV, OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPLIGA UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV. DETTA UTGÖR INTE NÅGOT PUBLIKT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.
VARJE INVESTERINGSBESLUT AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER I PLACERINGEN FÅR GÖRAS ENDAST PÅ GRUNDVAL AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE HAR OBEROENDE VERIFIERATS AV HUVUDARRANGÖRERNA ELLER SÄLJAREN. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA DÄRAV FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER TILL NÅGOT ANNAT LAND I VILKET ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. ÖVERTRÄDELSE AV DENNA RESTRIKTION KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGARNA I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR.
DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR I SAMBAND MED PLACERINGEN KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD AV LAG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV HUVUDARRANGÖRERNA, DESS NÄRSTÅENDE ELLER NÅGON ANNAN PERSON VILKEN SKULLE MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE, ELLER ANNAT ERBJUDANDE ELLER OFFENTLIGT MATERIAL OM AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR, I NÅGON JURISDIKTION DÄR BEHÖRIGHET FÖR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ERFORDRAS. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA MEDDELANDE KOMMER AV HUVUDARRANGÖRERNA AVKRÄVAS ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA EVENTUELLA RESTRIKTIONER.
HUVUDARRANGÖRERNA AGERAR EXKLUSIVT FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNAN PERSON I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN. HUVUDARRANGÖRERNA KOMMER INTE ATT BETRAKTA NÅGON ANNAN PERSON (OAVSETT OM DENNE ÄR MOTTAGARE AV DETTA MATERIAL ELLER INTE) SOM SIN KUND I SAMBAND MED DENNA PLACERING OCH KAN INTE GÖRAS ANSVARIG MOT NÅGON ANNAN ÄN SÄLJAREN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL DERAS KUNDER ELLER FÖR RÅDGIVNING I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, ARRANGEMANG ELLER ANNAN FRÅGA SOM DETTA MEDDELANDE REFERERAR TILL. HUVUDARRANGÖRERNA FÅR DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING FÖR EGEN RÄKNING.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solidium Oy via Globenewswire