Saniona AB: Sanionas partner Cadent Therapeutics inleder Fas 1 studie för gemensamt ataxi- och tremorprogram

PRESSMEDDELANDE

12 mars 2018

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolagets samarbetspartner Cadent Therapeutics har inlett en Fas 1-studie med CAD-1883 för behandling av spinocerebellär ataxi (SCA) och essentiell tremor.

"Vi är mycket nöjda med att Cadent Therapeutics har inlett en Fas 1-studie med CAD-1883 som har en betydande marknadspotential vad gäller neurologiska rörelsesjukdomar. Med ursprung i vår forskningsplattform för jonkanaler, är CAD-1883 det första programmet från vår forskningsportfölj som nu går in i klinisk utveckling. Vi tror att denna forskningsplattform bidrar med potentiellt långsiktigt värdeskapande i bolaget när dessa program går in i klinisk utveckling. Vi har nu fyra program i klinisk utveckling, och i det mest avancerade programmet som är inriktat på fetma pågår Fas 3-studier", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

CAD-1883 upptäcktes i ett gemensamt forskningsprogram mellan Saniona och Cadent Therapeutics. För patienter med spinocerebellär ataxi och essentiell tremor har neuronernas impulsmönster i cerebellum blivit oregelbunden, vilket resulterar i förlust av motorisk styrning som påverkar rörlighet och finmotorisk funktion. Genom att ändra kalciumkänsligheten hos kalciumaktiverade kaliumjonkanaler (SK-jonkanaler), får CAD-1883 kaliumströmmen att flöda vid lägre kalciumkoncentrationer, vilket möjligen återställer neuronernas impulsmönster och förbättrar den motoriska funktionen.

"Vår forskargrupp har varit innovatör i upptäckten av rollen av neuronernas oregelbundna impulsmönster i rörelsesjukdomar som ataxi, en mycket invalidiserande sjukdom. Vi har varit pionjärer av konceptet för potentiellt nya behandlingar inom rörelsesjukdomar genom selektiv aktivering av SK-jonkanaler. CAD-1883 är den första selektiva SK-jonkanalmodulatorn, som kommer att testas på människor. Den har potential att minska funktionshinder och återställa den motoriska funktionen hos patienter med spinocerebellär ataxi och essentiell tremor", säger Palle Christophersen, CSO på Saniona.

Saniona är aktieägare i Cadent Therapeutics and har royaltyrättigheter till CAD-1883.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 13:15 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på

www.saniona.com

Om Cadent Therapeutics

Cadent Therapeutics är ett bolag med fokus på precisionsmedicin inom neurovetenskap som utvecklar nya läkemedel som stämmer och modulerar hjärntrytmer för att återställa kognitiva och motorisk funktioner hos patienter med allvarliga neurologisk sjukdomar. Bolaget använder sin unika precisionsmedicinska neurovetenskapliga metod som kombinerar målspecificitet, patienturval, läkemedelsdesign- och optimering samt nya kvantitativa end points för att skapa first-in-class molekyler för att behandla rörelse- och kognitiva störningar. Cadent, för närvarande verksam i tidig klinisk utveckling, utvecklar snabbt sin pipeline av läkemedel för att behandla spinocerebellär ataxi, essentiell tremor och schizofreni. Investerare inkluderar Atlas Venture, Clal Biotechnology Industries, Slater Technology Fund och Novartis. För mer information, besök cadenttx.com.

