PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2017

Related content PolyPlank AB (publ) ingår låneavtal med bolagets huvudä.. PolyPlank AB (publ) anställer produktionschef PolyPlank AB: Solfångare tillverkade av PolyPlanks unik.. Related debate Men som de skriver de mangler penge så pas på.. d har ordetDet omfattande omdaningsarbetet som påbörjad..

Vd har ordet

Det omfattande omdaningsarbetet som påbörjades vid halvårsskiftet 2016 har fortsatt under 2017.

Verkningsgraden i produktionen har fördubblats och sakta men säkert skapas det ordning och reda i fabriken. PolyPlank och Polyfiber har aldrig sålt så mycket som under 2017. Rörelseresultatet har förbättrats och för första gången i PolyPlanks historia har ett positivt rörelseresultat (exkl. historiska engångskostnader) på EBITDA nivå (före avskrivningar) uppnåtts.

Det kraftigt förbättrade resultatet har uppnåtts tack vare att vi skapat "Ordning & Reda & Teamwork" i hela företaget samt att vi har gjort stora satsningar inom sälj och marknadsföring.

Vi har ökat inom alla affärsområden utom inom affärsområdet Bullerreduktion där omsättningen är ungefär densamma som 2016. Under 2018 beräknas affärsområdet Bullerreduktion öka kraftigast tack vare det nya bullerplanket SBR som utvecklats under 2017. Där är bullerreduktionstester nu genomförda och CE märkningen i princip klar. Det första bullerplanket SBR har levererats och monterats utanför Staffanstorp. En ny "unik produkt" har lanserats.

Tyvärr belastas bokslutet kraftigt av dotterbolaget Fröseke Panel som vi ännu inte lyckats avveckla. Bokförda värden har skrivits ner kraftigt i bokslutet och stora kostnader har tagits under 2017. Därmed blir EBITDA negativt för året, även om förbättringen mot tidigare år är kraftig.

Förhandlingar om försäljning av Frösekeverksamheten har förts med ett antal intressenter utan att hittills leda till något konkret. Vid skrivande stund pågår förhandling med en ytterligare intressent och den förhandlingen beräknas vara klar under april.

2018 har startat försäljningsmässigt något sämre än plan i januari och februari eftersom att vädret varit betydligt sämre än motsvarande period 2017. Däremot är offert stocken historiskt rekordstor, drygt 60 MSEK vilket beräknas ge effekt i takt med att snön smälter bort och vi håller den framstakade planen för 2018 som vi ser fram emot med stor tillförsikt.

Ordning & Reda & Teamwork är fortsatt våra ledord som vi jobbar efter.

Cay Strandén, VD

Fjärde kvartalet 2017, koncernen

Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 12,2 MSEK (6,4).

Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,1 MSEK (-3,9).

Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,3 MSEK (-4,0).

Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-7,3). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående års resultat för perioden positivt med 0,8 MSEK.

Totalresultat för perioden uppgick till -4,1 MSEK (-12,3). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående år resultat positivt med 0,8 MSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,25). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (48 323 976).

Helåret 2017, koncernen

Omsättningen för kvarvarande verksamhet för första halvåret uppgick till 36,9 MSEK (24,4).

Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,7 MSEK (-9,9). Erhållet ackordet i moderbolaget påverkar föregående år resultat positivt med 6,7 MSEK.

Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,3 MSEK (1,1). Erhållet ackordet i moderbolaget påverkar föregående år resultat positivt med 6,7 MSEK.

Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-7,8). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående års resultat för perioden positivt med 4,0 MSEK.

Totalresultatet för perioden uppgick till -8,4 MSEK (-11,7). Erhållet ackordet i moderbolaget och dotterbolaget påverkar föregående års totalresultat positivt med 10,7 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,24). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (19 161 988).

Inledning / Kommentarer 2017

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank förvärvade det norska bolaget Polyfiber AS i januari 2017 och har därmed fått en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas. Genom köpet av Polyfiber AS har PolyPlank tecknat ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. PolyPlank utökar härmed sitt produktsortiment från 6 olika profiler till 32 olika profiler av kompositplank.

PolyPlank har genomfört en företrädesemission om 9,1 MSEK med teckningstiden 31 augusti - 14 september 2017. Emissionen har framgångsrikt genomförts, med ett stort intresse från aktieägarna, som gjort att den fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades med 82 procent med företrädesrätt och med 18 procent utan företrädesrätt. Därav tecknades 4 procent av garanten. Totalt har 36 242 982 aktier emitterats genom emissionen. Aktiekapitalet har ökat från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank ingick under februari 2018 ett låneavtal med bolagets huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB vars ägare är PolyPlanks styrelseordförande Leif Jilkén. Lånet syftar till att finansiera PolyPlanks rörelsekapital och omfattar 2,0 MSEK.

Hållbarhet och Miljö

Polyplank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System för fastighetssektorn

System för bullerreduktion

Profiler för andra applikationer

Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

PolyPlank har ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. Bolaget har 6 egentillverkade profiler och kan totalt erbjuda 32 profiler profiler av kompositplank i ett antal olika färger.

I sortimentet finns även träkompositprofiler för terassgolv. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

Styrelsen tog i maj 2017 beslut om att Fröseke Panel AB ska säljas eller avvecklas, eftersom bolaget inte utvecklats som förväntat. I denna delårsrapport tas dotterbolaget upp som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning och som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,9 MSEK (0,6). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 7,5 MSEK (6,6). Dessa består av långfristiga skulder 0,3 MSEK (2,4), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,3 MSEK (2,8) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 5,9 MSEK (7,7).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (0,8).

Skatter

Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 177,7 MSEK (184,6) vid 2017 års taxering. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 2,9 MSEK (4,1) den 31 december 2017, som avser inlånade medel och upplupna räntor.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under fjärde kvartalet 2017 uppgått till 0,1 MSEK (0,7). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,0 MSEK (6,4). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,6 MSEK (-4,7). Likviditeten den 31 december 2017 uppgick till 1,7 MSEK (0,5).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 20 (17) under rapportperioden.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2016 (sidan 16-17 samt sidan 49).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2018 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 9 mars 2018

Styrelsen

Leif Jilkén Annika Fernlund

Styrelseordförande Styrelseledamot

Henrik von Heijne Mette Wichman

Styrelseledamot Styrelseledamot

Cay Strandén

Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm, telefon 08-408 933 50.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2017, 27 april 2018

Delårsrapport januari-mars 2018, 9 maj 2018

Delårsrapport januari-juni 2018, 15 augusti 2018

Delårsrapport januari-september 2018, 9 november 2018

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl 10:00 CET.

Polyplank AB

(publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK) Okt-Dec 2017 Okt-Dec 2016 Helåret 2017 Helåret 2016 Helåret 2015 Nettoomsättning 12 203 6 400 36 917 24 386 31 266 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -51 462 2 363 524 818 Övriga intäkter 99 79 214 195 0 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär 0 0 0 10 654 0 12 251 6 941 39 494 35 759 32 084 Råvaror och förnödenheter -5 917 -3 636 -17 294 -11 866 -15 390 Övriga externa kostnader -3 880 -3 273 -10 783 -12 390 -10 564 Personalkostnader -3 703 -2 877 -12 130 -10 502 -11 733 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -824 -480 -1 944 -2 808 -4 064 Nedskrivning av maskiner och inventarier 0 0 0 -4 807 -8 000 Nedskrivning av omsättningstillgångar 0 -555 0 -3 304 0 Övriga rörelsekostnader 0 -11 -7 -11 -237 Rörelseresultat -2 073 -3 880 -2 664 -9 929 -17 908 Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 503 Finansiella intäkter 0 1 2 2 16 Finansiella kostnader -129 -105 -647 -771 -3 845 Finansnetto -129 -104 -3 309 -769 -3 326 Resultat före skatt -2 202 -3 984 -3 309 -10 698 -21 234 Uppskjuten skatt 0 0 0 0 57 Skatt -57 0 -57 0 0 Årets resultat från kvarvarande verksamhet -2 259 -3 984 -3 366 -10 698 -21 177 Avvecklad verksamhet Årets resultat från avvecklad verksamhet -1 562 -7 297 -4 756 0 0 Årets resultat -3 821 -11 281 -8 122 0 0 Övrigt totalresultat Poster som inte ska återföras via resultaträkningen Omvärdering fastighet -300 -1 000 -300 -1 000 0 Årets totalresultat -4 121 -12 281 -8 422 -11 698 -21 177 Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare -3 834 -12 281 -8 135 -10 698 -21 177 Innehav utan bestämmande inflytande 13 0 13 0 0 Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare -4 134 -12 281 -8 435 -11 698 -21 177 Innehav utan bestämmande inflytande 13 0 13 0 0 Resultat per aktie (SEK) -0,05 -0,25 -0,10 -0,24 -1,72 Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental* 84 567 48 291 84 567 48 291 12 333 Genomsnittligt antal aktier i tusental 83 924 36 592 57 524 22 366 6 741

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 31 december 2017 (KSEK) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling mm 1 783 607 571 Patent, licenser och varumärken 662 0 0 S:a immateriella anläggningstillgångar 2 445 607 571 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 484 1 079 2 165 Maskiner och andra tekniska anläggningar 904 6 105 12 646 Förbättringsutgifter på annans fastighet 201 180 282 Inventarier, verktyg och installationer 4 475 2 193 426 S:a materiella anläggningstillgångar 6 064 9 557 15 519 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 0 0 0 S:a finansiella ansläggningstillgångar 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 8 509 10 164 16 090 Omsättningstillgångar Varulager 5 748 4 013 3 787 Kundfordringar 3 373 649 2 496 Skattefordran 380 198 239 Övriga fordringar 1 228 1 762 4 375 Förutbetalda kostn och uppl intäkter 640 941 461 Spärrade medel 0 0 1 932 Likvida medel 1 870 556 320 Tillgångar som innehas för försäljning 5 386 Summa omsättningstillgångar 18 625 8 119 13 610 Summa tillgångar 27 134 18 283 29 700

(KSEK) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital Aktiekapital (84 566 958 aktier) (fg år 48 323 976 aktier) 4 228 2 416 5 427 Övrigt tillskjutet kapital 73 753 67 159 44 891 Övriga reserver 39 339 1 398 Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -76 409 -68 214 -57 635 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 611 1 700 -5 919 Innehav utan bestämmande inflytande 51 0 0 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 263 2 393 0 Uppskjuten skatteskuld 0 0 0 S:a långfristiga skulder 263 2 393 0 Kortfristiga räntebärande skulder 7 209 4 185 16 052 Leverantörsskulder 4 313 3 786 9 422 Övriga kortfristiga skulder 2 502 1 752 5 748 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar 6 090 208 4 027 440 4 257 140 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 4 887 0 0 S:a kortfristiga skulder 25 209 14 190 35 619 Summa skulder 25 472 16 583 35 619 Summa eget kapital och skulder 27 134 18 283 29 700 Räntebärande skulder 7 472 6 578 16 052

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat inkl årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -57 635 -5 919 Periodens resultat 0 0 0 -10 698 -10 698 Omvärdering fastighet 0 0 -1 000 0 -1 000 Summa totalresultat 5 427 44 891 398 -68 333 -17 617 Avskrivning på omvärderad fastighet 0 0 -59 59 0 5 427 44 891 339 -68 274 -17 617 Transaktioner med ägare Nyemission 2 384 19 982 0 0 22 366 Emissionskostnader 0 -3 109 0 0 -3 109 Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 5 395 0 0 0 Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital -3 011 22 268 0 0 19 257 Utgående eget kapital 31 december 2016 2 416 67 159 339 -68 274 1 700 Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 339 -68 274 1 700 Periodens resultat 0 0 0 -8 135 -8 135 Omvärdering fastighet 0 0 -300 -300 Summa totalresultat 2 416 67 159 39 -76 409 -6 735 Transaktioner med ägare Nyemission 1 812 7 249 0 0 9 061 Emissionskostnader -979 0 0 -979 Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande 264 264 Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital 1 812 6 279 0 0 8 346 Utgående eget kapital 31 december 2017 4 228 73 753 39 -76 409 1 611

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK) Okt-Dec 2017 Okt-Dec 2016 Helåret 2017 Helåret 2016 Helåret 2015 Nettoomsättning 8 019 6 414 29 873 21 023 24 965 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -111 462 2 136 964 -231 Övriga intäkter -6 79 109 153 0 Erhållet ackord av rörelsekaraktär 0 0 0 6 661 0 7 902 6 955 32 118 28 801 24 734 Råvaror och förnödenheter -3 113 -3 650 -12 113 -9 741 -11 925 Övriga externa kostnader -3 159 -3 271 -9 874 -10 394 -6 547 Personalkostnader -3 472 -2 889 -11 433 -8 886 -7 395 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -483 -289 -1 471 -1 209 -2 383 Nedskrivning fastighet -549 -1 000 -549 -1 000 0 Nedskrivning av omsättningstillgångar 0 -555 0 -555 0 Övriga rörelsekostnader 0 0 -7 0 0 Rörelseresultat - 2 601 - 4 699 -3 329 -2 984 -3 516 Resultat från andelar i koncernföretag 55 -100 55 -100 -3 955 Finansiella intäkter 0 1 0 1 15 Finansiella kostnader -3 995 -2 807 -4 489 - 3 352 - 15 152 Finansnetto -3 940 -2 906 -4 434 -3 451 -19 092 Resultat efter finansiella poster -6 541 -7 605 -7 763 -6 435 -22 608 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag 0 0 0 -3 200 0 Resultat före skatt -6 541 -7 605 -7 763 -9 635 -22 608 Skatt 0 0 0 0 0 Årets resultat -6 541 -7 605 -7 763 -9 635 -22 608 Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning -0,08 -0,16 -0,09 -0,20 -1,83 Antal utestående aktier i tusental 84 567 48 291 84 567 48 291 12 333 Genomsnittligt antal aktier i tusental 83 924 36 592 57 524 22 366 6 741

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling mm 1 915 607 571 Patent, licenser och varumärken S:a immateriella anläggningstillgångar 1915 607 571 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 500 1 095 2 181 Maskiner och andra tekniska anläggningar 968 1 230 1 659 Förbättringsutgifter på annans fastighet 201 180 282 Inventarier, verktyg och installationer 4 475 2 193 426 S:a materiella anläggningstillgångar 6 144 4 698 4 548 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1 219 385 485 S:a finansiella anläggningstillgångar 1 219 385 485 Summa anläggningstillgångar 9 278 5 690 5 604 Omsättningstillgångar Varulager 5 550 3 319 2 193 Kundfordringar 178 422 2 244 Fordringar hos koncernföretag 3 243 3 516 5 832 Skattefordran 147 147 147 Övriga kortfristiga fordringar 700 1 325 1 797 Förutbetalda kostn och uppl intäkter 609 369 412 Spärrade medel 0 1 202 Likvida medel 1 723 502 196 Summa omsättningstillgångar 12 150 9 600 14 023 Summa tillgångar 21 428 15 290 19 627

(KSEK) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Bundet eget kapital Aktiekapital (84 566 958 aktier) (fg år 48 323 976 aktier) 4 228 2 416 5 427 Uppskrivningsfond 0 301 1 360 Summa aktiekapital och reserver 4 228 2 717 6 787 Ansamlad förlust Överkursfond 7 028 65 071 42 803 Balanserad förlust 301 -54 679 -33 130 Periodens resultat -7 763 -9 635 -22 608 Delsumma -434 757 -12 935 Summa eget kapital 3 793 3 474 -6 148 Avsättningar Garantier 208 140 140 Summa avsättningar 208 140 140 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 263 713 0 Summa långfristiga skulder 263 713 0 Konvertibla lån 0 1 722 Kortfristiga räntebärande skulder 7 209 3 431 11 801 Leverantörsskulder 1 570 2 444 4 952 Skulder till koncernföretag 365 384 488 Övriga kortfristiga skulder 2 202 733 3 551 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 818 3 671 3 121 Summa kortfristiga skulder 17 164 10 663 25 635 Summa eget kapital och skulder 21 428 15 290 19 627 Varav räntebärande skulder 7 472 4 144 13 523

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148 Årets resultat 0 0 0 0 -9 635 -9 635 Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma 0 0 0 -22 608 22 608 0 Nedskrivning fastighet 0 -1 000 0 1000 0 0 Summa totalresultat 5 427 360 42 803 -54 738 -9 635 -15 783 Transaktioner med aktieägarna Nyemission 2 384 0 19 982 0 0 22 366 Emissionskostnader 0 0 -3 109 0 0 -3 109 Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 0 5 395 0 0 0 Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital -3 011 0 22 268 0 0 19 257 Utgående eget kapital 31 december 2016 2 416 301 65 071 -54 679 -9 635 3 474 Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 301 65 071 -54 679 -9 635 3 474 Årets resultat 0 0 0 0 -7 763 -7 763 Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma 0 0 -64 314 54 679 9 635 0 Nedskrivning fastighet 0 -301 0 301 0 0 Summa totalresultat 2 416 0 757 301 -7 763 -4 289 Transaktioner med aktieägarna Nyemission 1 812 0 7 249 0 0 9 061 Emissionskostnader 0 0 -979 0 0 -979 Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital 1 812 0 6 270 0 0 8 082 Utgående eget kapital 31 december 2017 4 228 0 7 028 301 -7 763 3 793

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK Okt-Dec 2017 Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Helåret 2017 Helåret 2016 Helåret 2015 Kassaflöde löpande verksamhet -2 880 -3 176 -3 897 -985 -10 903 -7 284 Förändringar av rörelsekapital 626 1 134 -9 335 -1 232 3 546 5 894 Kassaflöde investeringsverksamheten -1 022 -673 -27 -5 445 -2 187 850 Kassaflöde finansieringsverksamheten -105 3 072 13 186 8 976 9 783 769 Periodens kassaflöde -3 381 357 73 1 314 239 229 Likvida medel vid periodens ingång 5 251 1 250 393 559 320 91 Likvida medel vid periodens utgång 1 870 2 252 320 1 870 559 320 Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag Okt-Dec 2017 Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Helåret 2017 Helåret 2016 Helåret 2015 Kassaflöde löpande verksamhet -1 549 -2 533 -340 -1 463 -6 991 -2 378 Förändringar av rörelsekapital -827 1 518 -4 739 3 095 -518 210 Kassaflöde investeringsverksamheten -1 022 -673 -5 165 -2 187 -273 Kassaflöde finansieringsverksamheten -104 2 050 4 906 4 754 9 878 255 Periodens kassaflöde -3 502 362 -173 1 221 182 192 Likvida medel vid periodens ingång 5 225 140 369 502 320 4 Likvida medel vid periodens utgång 1 723 502 196 1 723 502 196

Data per aktie

Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Antal aktier vid periodens slut, tusental 84 567 48 324 12 333 84 567 48 324 12 333 Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,18 -3,35 -0,10 -0,24 -1,72 Eget kapital per aktie 0,04 0,08 neg 0,02 0,04 neg

Nyckeltal

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen Helåret 2017 Helåret 2016 Helåret 2015 Helåret 2017 Helåret 2016 Helåret 2015 Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg Bruttovinstmarginal, % 66,6 53,7 52,2 59,6 53,4 50,4 Soliditet % 5,9 26,4 neg 17,7 29,1 neg

Bokslutskommunike 2017

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via Globenewswire