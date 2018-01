Riksgälden lånar 3 miljarder dollar på 5 år till 2,452 %

Riksgälden har emitterat femåriga obligationer för totalt 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) till en ränta på 2,452 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 12 baspunkter över dollarmarknadens swappränta. Totalt deltog över 80 investerare med en budvolym på 7,5 miljarder dollar.

- Det var en stark start för Riksgälden på det nya året. Investerarnas stora intresse visade sig både till antalet, volym och i geografisk spridning, säger upplåningschef Anna Sjulander.

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret Storlek USD 3 miljarder Kupong 2,375 % s.a. Förfallodatum 2023-02-15 Pris 99,632 % Ränta 2,452 % s.a. Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta 12 baspunkter Ränteskillnad mot amerikanska staten 16,2 baspunkter Ledarbanker BMO Capital Markets, Goldman Sachs International, HSBC och Nordea

Under 2018 planerar Riksgälden att emittera obligationer i utländsk valuta för motsvarande 102 miljarder kronor. Upplåningen avser refinansiering av lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning. Efter dagens dollarlån återstår cirka 78 miljarder kronor i obligationer.

Fördelning mellan investerare

Fördelning mellan regioner

Kontakt

Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68

