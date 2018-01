BIMobject AB: BIMobject tecknar samarbetsavtal med PIM-systemleverantören inRiver

Related content BIMobject AB: BIMobject färdigställer bildandet av sitt.. BIMobject AB: BIMobject ger 100 000 SEK till nytt entre.. BIMobject AB: Styrelseledamot och personer i ledningsgr..

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan BIMobject och den globala PIM-systemleverantören inRiver. Samarbetet kommer att underlätta för tillverkare av byggprodukter att omvandla sin produktinformation i PIM till specificeringsdata för BIM, vilket ger avsevärt större marknadsföringsmöjligheter. Den direkta integrationen i molnplattformen BIMobject

®

Cloud kommer att automatisera hittills manuella arbetsprocesser och resultera i snabbare digitalisering. Avtalet innebär inga nämnvärda kostnader för någon av parterna.

BIMobject och det marknadsledande bolaget inRiver har ingått ett samarbetsavtal för att möjliggöra integration av PIM-system med BIMobjects plattform för digitala byggprodukter. Syftet med samarbetet är att underlätta för tillverkare av byggprodukter att gå från PIM till BIM, och att göra sina produkter tillgängliga för BIM-användare utöver att samla informationen i den egna produktdatabasen. På så vis blir BIMobject® Cloud en kanal för produktinformationen från PIM.

"Den stora investering BIMobject gjort i att utveckla ett API-gränssnitt resulterar nu i avsevärda fördelar för både användare och tillverkare: BIMobject Cloud kan integreras med PIM-system som inRiver, vilket ger tillverkarna rätt förutsättningar för att skapa ett obrutet informationsflöde mellan alla sina informationskällor, produktutveckling och marknadsinformation på ett säkert sätt som är validerbart, spårbart och effektivt", säger Stefan Larsson, VD på BIMobject.

Samarbetet kommer att innebära en förbättring av flera arbetsprocesser i det att man slipper dubbelarbetet som krävts hittills, då samma information behövt matas in i de två olika systemen. Existerande gemensamma kunder till de båda bolagen kommer att kunna uppdatera och underhålla produkter lättare i både BIM och PIM. Samtidigt får kunderna tillgång till de marknadsföringskanaler som BIM innebär. Molnplattformen BIMobject® Cloud är idag världens ledande portal för digitala byggprodukter och har en ständigt växande användarbas som för närvarande består av över 640 000 personer som är verksamma inom den internationella arkitekt-, ingenjörs-, och byggbranschen.

"Vi kan se ett växande behov för våra kunder att använda den information som skapats i PIM-system från inRiver i diverse applikationer. Plattformen BIMobject Cloud är en fantastisk applikation för bygg- och interiörbranschen, och vi tror att en väl integrerad lösning med två system kan erbjuda våra kunder en väldigt värdefull lösning", säger Jesper Larsen, Partner Director på inRiver.

"Samarbetet med inRiver ligger precis i linje med vår vision för BIMobject Cloud, och för BIM i stort: att tillhandahålla en så öppen plattform som möjligt, där både kunder och användare kan nyttja informationen för att effektivisera processer och skapa mervärde i sin arbetsvardag. Det är just sådana här initiativ vi ville främja när vi släppte vårt API", säger Ben O'Donnell, CTO på BIMobject.

Avtalet är löpande och innebär inga nämnvärda kostnader för någon av parterna.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Otto - presskontakt

Tel: +46 40 685 29 00

Email: press@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com

About inRiver PIM

inRiver is the market leader for simplifying Product Information Management (PIM). They help B2C and B2B multi-channel commerce and marketing professionals tell perfect product stories. Their powerful inRiver Product Marketing Cloud radically facilitates the creation, handling, and distribution of perfect product information for a world-class customer experience across all touchpoints, in multiple languages. More than 900 brands around the world rely on inRiver Product Marketing Cloud for efficiently controlling the product (information) flow for their globally recognized brands.

inRiver was founded in 2007, and is today a well-recognized, award-winning, and rapidly growing company with an extensive partner network (PRIME). The company is headquartered in Malmö, Sweden, with offices in Chicago, London, Amsterdam and Stockholm and sales offices in Phoenix, and Istanbul.

BIMobject tecknar samarbetsavtal med PIM-systemleverantören inRiver

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via Globenewswire